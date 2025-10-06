Duki (29 años), sobre sus problemas de adicción: «No me di cuenta de que eso me estaba matando»

Duki es uno de los artistas jóvenes con mayor éxito del planeta gracias a que domina el género urbano y el trap desde hace tiempo, siendo el mayor de los artistas argentinos de nueva generación (con permiso de Bizarrap). Lejos de la fama de tipo duro y polémico, el cantante trata de llevar una vida estable y lejos de problemas, aunque en el pasado no fue así, algo que él mismo ha contado muchas veces, teniendo problemas con las adicciones en su juventud, que por suerte ha dejado atrás.

El artista está en estos momentos en España en plena gira, además de estar promocionando su documental Rockstar: DUKI, desde el fin del mundo, en el que cuenta los problemas que ha tenido en el pasado. Fue en el año 2023 cuando habló de sus problemas, desnudándose por completo ante las cámaras y dejando claro que la fama y el éxito le superaron, llegando a tener que recurrir a ciertas sustancias que le hicieron estar cerca de caer en el abismo.

Fue en el pódcast de Chente Ydrach, un conocido presentar en Puerto Rico, donde explicó el infierno por el que había pasado. «Lo peor de todo fue cuando me enganché con las pastillas», así hablaba del Alprazolam, un medicamento recetado para los trastornos de ansiedad, que le era ocasionada por la presión de su carrera. «Me despertaba y tomaba dos de un miligramo», confesaba.

El peor momento llegó en un fin de semana en el que llegó a tomar 16 pastillas de dos miligramos, una cantidad completamente excesiva, ya que la dosis recomendada diaria es de máximo cuatro miligramos. Duki llegó a consumir 16 mg, teniendo serios problemas en su cuerpo.

«Cuando me fui a dormir el domingo, no me despertaba al otro día», así lo contaba en el citado pódcast. Por suerte, su primo estaba con él y se preocupó al no verle despertar, estando pendiente de su salud después del fallecimiento de Lil Peep, otro rapero, por algo muy parecido.

Por suerte, se despertó, pero el susto entre los suyos era enorme, tanto que al abrir los ojos se dio cuenta de que toda su familia estaba a su alrededor: «Pensaron que me había muerto, no entendía nada». La dependencia de Duki con esta medicación era tan grande, que tardó varios años de conseguir desengancharse: «Eso fue en 2017 y yo las dejé en 2020, en la pandemia. Ahí fue cuando pude bajar. Un día me miré al espejo y dije ‘no soy yo’».

Sus amistades y el entorno que le rodeaba tuvo mucha importancia para alargar el problema, ya que muchos le quitaban importancia y le aseguraban que todo estaba perfecto. Por contra, sus padres le intentaban hacer ver que tenía una adicción, aunque fue a los que más tardó en hacer caso y seguir sus consejos, algo de lo que se arrepiente.

En ese sentido, Duki puede agradecer que la pandemia le obligase a bajar el ritmo y a pasar más tiempo con su familia. Gracias a la suspensión de todos sus conciertos y compromisos pudo darse cuenta de lo que estaba pasando: «Cuando me encontré conmigo mismo, pude salir».