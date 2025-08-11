Aviso muy importante si eliminas así las hormigas que encuentras en casa: no vuelvas a hacerlo

Pueden ser inofensivas pero a nadie le hace gracia que la casa se llene de hormigas. Es asqueroso y da una sensación absoluta de falta de higiene en el hogar.

Aunque existe algún truco casero para acabar con ellas, todos hemos tenido el impulso de aplastarlas con la zapatilla en cuanto la vemos paseando por la encimera de la cocina o por el salón.

Parece una idea razonable para erradicarlas pero el remedio puede ser peor que la enfermedad. Así lo ha demostrado una creadora de contenido con el caso de un hombre que tuvo que acabar contratando a un exterminador.

Una ‘influencer’ desvela por qué nunca hay que aplastar a las hormigas

El aviso de que no aplastemos hormigas llegó de la mano de Jordan Howlett, una famosa creadora de contenido en TikTok que ya acumula más de 11 millones de seguidores.

Acostumbrada a dar trucos de limpieza, la influencer habló del caso de Michelle Henderson, una joven que aplastó a una sola hormiga en su apartamento y tuvo que acabar llamando a una empresa exterminadora.

Al matar a una hormiga acabó provocando que hubiera miles en su casa. El problema fue que tras pisar a la primera y ver que llegaban más, tuvo la ocurrencia de seguir matándolas para que no se reprodujeran.

Howlett explicó que al aplastar a las hormigas liberan una feromona de alarma, un olor químico que actúa como señal de aviso para sus compañeras de colonia.

Esa feromona de alerta incita al resto de hormigas a acudir al lugar de los hechos. Por increíble que suene, algunas están especializadas en la recogida de cadáveres para llevarlos de vuelta al hormiguero.

Parece sorprendente pero es pura biología y la idea de no pisar a las hormigas para que no se reproduzcan ha existido siempre. Seguro que recuerdas a tu abuela avisándote de ello.

El mejor truco casero para acabar con las hormigas en casa

Queda claro que pisar a las hormigas y matarlas no es la mejor solución para que la casa no se llene de estos bichos, ¿pero entonces qué podemos hacer para combatirlas?

Por suerte, Jordan Howlett no se ha limitado a decir lo que no hay que hacer, sino que ha aportado un par de trucos de lo más sencillos y eficaces para evitar plagas sin recurrir a los pisotones.

El primer truco consiste en la colocación de trampas líquidas con atrayente dulce. El olor llama la atención de las hormigas, y una vez dentro quedan retenidas. Después puedes liberarlas en la calle o deshacerte de ellas.

La clave es que el cadáver no quede por casa y que no tengan la oportunidad de que liberen las temidas feromonas. Además, es un truco muy limpio, ya que no utiliza insecticidas fuertes ni genera malos olores.

Otra opción más natural es mezclar vinagre blanco con unas gotas de aceite esencial de menta piperita en un frasco pulverizador. Rocía la mezcla por los rincones de casa y donde hayas visto hormigas. No las mata, pero sí las repele.