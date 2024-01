‘La Resistencia’: David Broncano sorprende al confesar su truco sexual para el día de Reyes

Alberto San Juan ha sido el último invitado de La Resistencia, una entrevista en la que habló de su trabajo en la serie dedicada al modisto Cristóbal Balenciaga, que se estrena el día 19 de enero en Disney+. Además de su trabajo, David Broncano aprovechó para explicar un truco sexual infalible que siempre utiliza el día de Reyes y que tiene al roscón como protagonista.

La noche comenzó con el presentador preguntándole al invitado si estaba «piruleta», refiriéndose a si llegaba a la entrevista borracho. El actor no lo negó, y se quejó de que había tenido mucho tiempo para esperar en el camerino, por lo que algo sí que bebió. «Llevo aquí tres horas», se quejó ante las cámaras.

Otro de los momentos más destacados fue cuando Broncano explicó a Alberto el encuentro que una persona del equipo del programa tuvo con él hace solo unos meses. «Una persona del equipo, no voy a decir quién, me ha dicho que te vio un día por la calle, como en otoño, y que tú ibas con un pantalón de lino blanco y sin calzoncillos porque te iba un poco golpeando», una frase que levantó las risas de todo el plató.

El problema de llevar pantalón de lino. Los vecinos de Alberto San Juan deben estar acostumbrados, pero el compañero del equipo que vio aquello está todavía flipando. pic.twitter.com/uI1QA7gpmj — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 11, 2024

San Juan se alegraba de que David hiciese gestos con las manos para dejar claro que dentro del pantalón había algo de un tamaño muy grande. «Me lo han descrito así. Era badajo de iglesia antigua y la persona que me lo contó me dijo: ‘me quedé mirando como una polilla a una farola’», aseguraba el presentador.

Una vez explicada la anécdota y dejado claro que salir a la calle con un pantalón de lino puede tener sus riesgos, llegó el momento de que el invitado respondiese una de las preguntas clásicas de La Resistencia como es la de cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

«La verdad es que no tengo mucho de qué presumir. Un par de veces, pero estamos a…», comenzaba diciendo, pero Broncano le quiso explicar rápido que debía contar los últimos 30 días. Fue entonces cuando Alberto desveló que el día de Reyes tuvo sexo en la ciudad de Jaén, un dato que levantó los aplausos de todo el teatro.

¿Vosotros habéis hecho el truco del roscón este año el día de Reyes? pic.twitter.com/PgFMIRTveI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 11, 2024

«¿Hiciste el truco del roscón?», preguntó el presentador ante la sorpresa de San Juan. «Va sin agujero y con el glande asomando y diciendo: ‘a ver a quién le toca el haba’», se adelantó Grison para explicar antes de que Broncano asegurase que «siempre funciona».