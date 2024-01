Esta semana ha acudido a La Resistencia el futbolista del Girona y segundo clasificado de LALIGA EA Sports, Miguel Gutiérrez. El pasado martes, David Broncano le recibió en su programa, donde ha demostrado desenvolverse delante de las cámaras tan bien como en el terreno de juego. Ha sido allí donde el defensa del equipo catalán ha contado alguna anécdota de su carrera profesional.

El joven, de 22 años, explicó tras entrar en plató las posiciones de los equipos en LALIGA EA Sports. Ha comentado que el Real Madrid se encuentra en primera posición, pero que tiene los mismos puntos que el Girona porque tienen mayor diferencia de goles. Tras esto, el presentador le preguntaba al jugador por sus derechos federativos.

«Soy 50% del Girona y 50% del Real Madrid», afirmaba el lateral izquierdo, quien ha continuado contando lo que ocurriría si otro club apostara por él: «Sería el 50% para el Girona y el 50% para el Madrid. Florentino siempre gana». También ha contado que con los jugadores «llega un momento ya en el que hay que creérselo», hablando acerca de los logros que están consiguiendo.

De esta forma, ha contado una anécdota mientras respondía a la pregunta clásica del programa acerca de las relaciones sexuales y ha explicado que cuando van de viaje les ponen en habitaciones compartidas, lo que ha traído alguna que otra anécdota: «Una vez, me encontré ahí… No te voy a decir quién fue, pero esto pasó hace ya años en la cantera. Le dije: ‘Me bajo al fisio a tratarme’. Y se me olvidó el móvil en la habitación, subí y estaba ahí como un mono…»

Debe ser este el motivo por el que desaconsejan masturbarse antes de los partidos, que puedes dejar traumatizado a un compañero. El concepto hotel de concentración adquiere nuevos matices.@Miguel3Guti pic.twitter.com/sS5E2oq7KO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 9, 2024

David Broncano y Miguel Gutiérrez han compartido un buen rato en el programa de Movistar+, donde han hablado acerca de la carrera del futbolista.