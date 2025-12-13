Uno de cada tres separatistas no respalda la continuidad de Apesteguia al frente de Més per Mallorca

Uno de cada tres militantes separatistas no respalda la continuidad del actual coordinador de la formación, Lluís Apesteguia, al frente de Més per Mallorca que hoy ha renovado su continuidad en el puesto tras cosechar un 30% de abstenciones.

Un notable varapalo para el portavoz parlamentario de esta formación que hoy ha celebrado su VII asamblea general en la localidad mallorquina de Santa Maria, donde se ha palpado la notable desmovilización que padece el independentismo mallorquín, por el sometimiento de la actual dirección de este partido a las directrices del PSOE de Pedro Sánchez y Francina Armengol.

Con cero autocrítica, la actual dirección constituida en la llamada Comisión Permanente no presenta apenas cambios en la cúspide. Al citado Apesteguia le acompañará Maria Ramon, que se mantiene como secretaria de Organización, al igual que Ferran Rosa, al frente de la Secretaría de Comunicación.

A estos nombres hay sumar los de Laura Celià, Carme Gomila y Miquel Oliver como secretario de Territoriales, mientras que el Consell Polític lo integran Xisca Mir, Joan Ferrà, Magdalena Perelló, Gabriel Mayol, Maria Pastor, Llorenç Carrió, Guillem Ramis y Magdalena Obrador.

Por lo demás la asamblea ha aprobado la ponencia política, la hoja de ruta de la formación de cara al futuro y las elecciones previstas para el año 2027. Un documento que identifica el acceso a la vivienda como el principal problema estructural de Mallorca y que defiende un cambio profundo de rumbo para garantizar que la ciudadanía pueda vivir con ciudad.

Aunque tras ocho años gobernado de la mano de Armengol, la política de vivienda fue inexistente, la formación denuncia ahora en la oposición, que el coste de la vivienda es, hoy, la primera causa de pobreza en las Islas y defiende que las casas deben ser para vivir y no para especular. Por eso propone prohibir nuevos usos turísticos en viviendas, e ir progresivamente haciendo desaparecer los existentes.

También una regulación de precios, límites a la compra especulativa y por parte de no residentes, la movilización de pisos vacíos de grandes tenedores, impuestos altos sobre casas vacías o recargos sobre segundas y

La ponencia alerta de que una generación entera vive atrapada entre alquileres imposibles y salarios bajos, lo que impide la emancipación y expulsa a la juventud.

Més defiende el derecho colectivo a permanecer en Mallorca y construir un proyecto vital digno. Por eso se apuesta por superar el modelo basado en el turismo de masas y la construcción y avanzar hacia una economía diversificada y verde, mejorar las condiciones laborales y reforzar el Estado del bienestar, con servicios públicos fuertes, una red de cuidados y la propuesta de una renta básica universal. Una «economía para las personas», ha insistido Apesteguia, «con mejores condiciones laborales y de vida».

El documento sitúa la mirada feminista como eje transversal, defiende la protección del territorio y el decrecimiento del consumo de suelo, reivindicando el catalán como lengua de cohesión, inclusión y soberanía. «Somos el único proyecto de emancipación nacional que existe en Mallorca pero ser soberanista, nacionalista o mallorquinista nunca significará ser xenófobo», ha sentenciado el coordinador general.