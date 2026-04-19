Llorenç Galmés, reelegido presidente del PP de Mallorca con el 99,8% de los votos

El PP de Mallorca ha reelegido con el 99,8% de los votos a favor a Llorenç Galmés como presidente insular de la formación. El Congreso ha tenido lugar este domingo en la Fábrica Ramis de Inca, donde el líder popular ha hecho un llamamiento frente a más de 500 simpatizantes y afiliados al «voto útil» y ha hecho un alegato contra los «extremistas radicales».

En su discurso, Galmés se ha presentado como una alternativa a la izquierda, a la que ha calificado como «desnortada», y ha asegurado que el PP «es una fuerza imparable». También ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los constantes escándalos de corrupción que rodean tanto al PSOE como a su entorno familiar.

El presidente ha subrayado que el partido afronta esta nueva etapa “con ilusión, fuerza y responsabilidad”, y ha defendido que el PP es “el partido que más se asemeja a la gente de esta tierra, que gobierna con soluciones, diálogo y consenso”.

Mallorca està en bones mans amb la reelecció de @Ll_Galmes al capdavant del @PPdeMallorca, amb un suport unànime! 👏🏼 Gràcies a les més de 500 persones que avui ens heu acompanyat al Congrés Insular de Mallorca perquè també creis i compartiu aquest projecte sòlid, amb il·lusió i… pic.twitter.com/jCIuUABd24 — Marga Prohens (@MargaProhens) April 19, 2026

Por otro lado, Galmés también ha puesto en valor el trabajo hecho en estos últimos años, destacando que el Partido Popular ha pasado de 12 alcaldías el 2019 a 26 en la actualidad, consolidándose como la principal fuerza política de Mallorca.

Además, ha aprovechado para hablar de lo que ha considerado «la peor crisis migratoria que se recuerda» y ha defendido el turismo como «el muro de contención necesario» ante la incertidumbre geopolítica actual.

Mallorca és de qui l’ha cuidada, de qui la cuida i de qui la cuidarà. Totes aquestes mans són Mallorca. 💙 pic.twitter.com/zLhTA1AkQO — Partit Popular de Mallorca (@PPdeMallorca) April 19, 2026

Al acto también ha asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha instado a la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, a acudir al juzgado más cercano y contar todo lo que sabe sobre la trama de las mascarillas.

«Ya veremos si pasa de hija pródiga a diputada prófuga», ha señalado el ‘popular’, quien también ha cuestionado que la presidenta de la Cámara Baja no haya dejado de mentir tratando de separarse de una corrupción de la que es «responsable directa», ya que, sin ella, ha añadido, la trama no hubiera podido robar en Baleares, según ha recogido Europa Press.

«Debe irse, colaborar con la Justicia y dejar de manchar el nombre del Congreso de los Diputados», ha apuntado mientras ha lamentado que el Parlamento español «jamás estuvo en peores manos, pues tiene al frente a una persona enfangada por la corrupción y secuestradora de la democracia».

Por último, Tellado ha acusado a Armengol de «boicotear» cada semana el Congreso, bloqueando en la Mesa las leyes que no le gustan al PSOE. «Hasta el Tribunal Constitucional ha resuelto ya que ese comportamiento vulnera los derechos de