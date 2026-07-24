Llorenç Galmés promete al Rey que el próximo verano Mallorca limitará la entrada de vehículos a la isla

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha comprometido ante el Rey Felipe VI a limitar la entrada de vehículos en la isla a partir del próximo verano. Es uno de los asuntos que Galmés ha abordado con el monarca durante la tradicional audiencia de verano que ha tenido lugar este viernes en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Los temas que él ha puesto sobre la mesa, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, son aquellos que «preocupan y ocupan a la sociedad mallorquina», como es el caso de la ley de regulación de vehículos que se encuentra en tramitación en el Parlament.

«Le he anunciado al Rey que entrará en vigor a partir del verano del año que viene. Es una medida valiente, una medida decidida y la principal medida de contención que hemos impulsado a lo largo de esta legislatura dentro de las competencias de nuestra institución», ha subrayado.

La ley prevé que serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. Galmés, sin embargo, ha reconocido que es «imposible» que la ley pueda entrar en vigor este verano. Será en 2027.

La norma fijará también un número máximo de vehículos de alquiler. La norma fija sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.

Según figura en el texto tramitado, la obtención de la acreditación para la entrada y permanencia en Mallorca y la gestión del cobro de las tasas que se establezcan se llevará a cabo telemáticamente a través del procedimiento que se determine en la ordenanza fiscal reguladora. Está prevista igualmente la instalación de cámaras en los puertos con sistemas de detección de matrícula.

Se prevé que el Consell de Mallorca, en virtud de los estudios de carga, apruebe con carácter anual o bianual el techo máximo de vehículos con autorización de entrada y permanencia en la isla en los periodos de control.