Bajada del IVA de la gasolina en España: cuándo entra en vigor la medida del Gobierno y cuánto puedes ahorrar por litro

El Gobierno ha puesto en marcha un amplio plan anticrisis para hacer frente al impacto económico derivado del conflicto contra la tiranía de los ayatolás en Irán. La iniciativa combina varias medidas. El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley, que entrará en vigor de forma inmediata para bajar los precios de la gasolina. Deberá ser convalidado posteriormente en el Congreso. La votación está prevista para el próximo jueves 26 de marzo, en un trámite clave para garantizar la continuidad del plan. El Gobierno espera que este plan pase el citado trámite.

El plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio tendrá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros.

Entre todas las iniciativas, destaca la rebaja del IVA de los combustibles, que pasa del 21% al 10%. La medida llega en un momento en el que el precio del petróleo se ha disparado tras el cierre del Estrecho de Ormuz —clave para el tránsito de cerca del 20% del crudo mundial—, llevando el barril de Brent por encima de los 110 dólares. Esto ha provocado un fuerte encarecimiento de los carburantes en España, similar al que se vivió tras el inicio de la invasión de Ucrania. Desde el 28 de febrero, coincidiendo con el comienzo de la operación de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás, el diésel se ha encarecido un 31% (44,8 céntimos por litro) y la gasolina un 19% (28,2 céntimos), una subida que ya se refleja con claridad en los surtidores de todo el país.

¿Cuándo entra en vigor la medida?

La rebaja del IVA —que pasaría del 21% al 10%— no tiene una fecha fija independiente, ya que forma parte de un Real Decreto-ley.

Esto implica lo siguiente:

Entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Su aplicación sería prácticamente inmediata tras la aprobación del decreto.

Posteriormente, deberá ser convalidada por el Congreso.

¿Cuánto puedes ahorrar por litro?

La reducción fiscal tendría un impacto directo en el precio final del combustible:

Ahorro estimado: entre 20 y 30 céntimos por litro.

entre 20 y 30 céntimos por litro. Ahorro medio por depósito: alrededor de 20 euros.

Estas cifras pueden variar según el tipo de carburante, la evolución del mercado y otros impuestos asociados.

El combustible en España está gravado con una carga fiscal elevada, que representa casi la mitad del precio final, por lo que cualquier cambio en el IVA se traduce en un efecto inmediato en el surtidor.