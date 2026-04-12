Un alto cargo de Sánchez acompañó a Begoña Gómez en varios actos de negocios como «directora de cátedra»

Francisco Boya, secretario general para el Reto Demográfico, ha participado en varios actos y eventos, al menos una decena, vinculados a Begoña Gómez como «directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense». Boya, que fue nombrado en octubre de 2020 como cargo del Gobierno, mantiene una estrecha relación con Pedro Sánchez y su esposa, hasta el punto de que les ha acompañado en varios de sus retiros en el Pirineo.

Con una larga trayectoria política, como síndico de Arán, diputado en el Parlamento de Cataluña y senador, la presencia de Boya era muy habitual en los eventos a los que acudía también Begoña Gómez en su interés por el mundo rural y la despoblación.

En una ocasión, incluso, asistió a la firma de un convenio entre la Alianza de entidades de mujeres rurales y la cátedra de la mujer de Sánchez. Fue en enero de 2023. Gómez habló de este acuerdo como «un encaje perfecto con el propósito principal de la cátedra» y promocionó la plataforma para empresas por la que ahora está imputada. Además de Boya, también asistió la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez.

«Gran amigo»

En otro acto, Begoña Gómez dejó clara la estrecha amistad que les unía: «Vamos a contar con la intervención del secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, que pertenece al ministerio de Transición Ecológica, gran amigo y conocedor al máximo de cómo impulsar las oportunidades en las zonas rurales», le presentó en el evento Inversión de impacto para el Reto Demográfico, en junio de 2021.

En el V Encuentro Ruraltivity, promocionó la plataforma para empresas de Gómez: «Todo este cambio de valores que apuntaba Begoña está acercando a las empresas a medir las cuestiones que tienen que ver con el impacto social y medioambiental», dijo en alusión precisamente al objeto de su cátedra. Participó en otras ediciones, así como en la Feria Presura, organizada por la ONG Cives Mundi con la que Begoña Gómez mantiene una relación muy estrecha.

Subvenciones para sus socios

En enero de 2022, la esposa de Sánchez participó en una reunión, con Boya, con el objetivo de promover cambios legislativos que beneficiasen al mundo rural. Se trató de la presentación del Mecanismo Rural de Garantía en España -impulsado por la plataforma El Hueco. Gómez colaboraba con esta organización a través del proyecto G100 para diseñar proyectos sobre la despoblación. Precisamente, el departamento de Boya destinó 136.078,62 euros en subvenciones a financiar algunos de esos proyectos.

En marzo de ese mismo año, Begoña Gómez mantuvo una «reunión de trabajo» con este cargo del Gobierno sobre el «reto demográfico en Latinoamérica y su impacto en las empresas». Se trató, según fuentes conocedoras, de una reunión reducida convocada por una plataforma de empresarios iberoamericanos. Sobre este mismo asunto, acompañó a Gómez en otro encuentro, en el que participaron cargos de República Dominicana y Ecuador.

Boya mantiene una relación muy cercana a Gómez y Sánchez, en el ámbito privado. Recientemente, les acompañó durante un fin de semana de desconexión en el Valle de Arán, en marzo. Según publicó este periódico, el secretario general para el Reto Demográfico guio a la pareja en una caminata hasta un refugio, en el que almorzaron.