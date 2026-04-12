En Alemania ya están cambiando fábricas de coche por plantas de blindados militares y Santa Bárbara quiere que España siga el camino

Algo se está moviendo en la industria europea y no es precisamente algo menor. En Alemania, algunas fábricas que hasta hace poco estaban centradas en la producción de coches están empezando a transformarse para fabricar material militar. No es una idea a largo plazo ni un proyecto piloto. Está ocurriendo ya, con instalaciones que en cuestión de meses han cambiado por completo de función y se dedican a los blindados militares.

Ese movimiento ha puesto el foco en otros países con un peso industrial similar, como España. Aquí, donde el automóvil sigue teniendo un papel clave, empieza a surgir una pregunta bastante directa: ¿se puede hacer lo mismo? ¿Tiene sentido aprovechar esas plantas para producir vehículos militares?. La propuesta ya está sobre la mesa con General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas planteando al Gobierno impulsar esa conexión entre defensa y automoción para acelerar la producción de blindados militares.

Santa Bárbara quiere que España siga el camino de Alemania y los blindados militares

El caso más claro está en Kaiserslautern, en Renania-Palatinado. Allí, una antigua planta de Opel ha cambiado completamente de rumbo. Lo que antes era una instalación ligada al automóvil ahora forma parte de la industria de defensa. Y lo más llamativo no es sólo el cambio, sino el tiempo. Según la propia compañía, la reconversión se ha hecho en menos de un año, de modo que no es un proceso de décadas ni algo que se esté probando poco a poco.

Ahora mismo, esa fábrica produce sistemas como los puentes militares M3 o IRB, utilizados en el entorno OTAN. Y en cuestión de meses empezará también con la fabricación de vehículos blindados. Es decir, el salto ya es completo.

La idea que quieren trasladar a España

Con ese ejemplo sobre la mesa, Santa Bárbara ha dado un paso más. La propuesta es clara: aprovechar las capacidades de la industria del automóvil española para reforzar la producción de defensa. Tiene lógica si se mira el contexto, ya que automóvil representa alrededor del 10 % del PIB en España, pero lleva tiempo en una situación complicada, con caída de producción y el riesgo constante de que parte de la actividad se desplace fuera.

En ese escenario, la reconversión parcial de algunas plantas podría servir para mantener empleo y, al mismo tiempo, cubrir la creciente demanda de material militar. No es sustituir una industria por otra, sino mezclar capacidades.

No se trata de empezar desde cero

Aquí es donde la empresa insiste más. No hay que construir fábricas nuevas ni esperar años para que funcionen. Gran parte de la infraestructura ya existe, dado que la industria auxiliar del automóvil en España tiene capacidades que encajan bastante bien con lo que se necesita en defensa: fabricación de precisión, soldadura robotizada, ensamblaje complejo, gestión de proveedores, etc…y todo eso ya está en marcha, de modo que el planteamiento no es teórico sino que en la práctica sólo hay que adaptar lo que ya existe.

Movimientos en España con Indra y Seat

En España se ha sabido que Indra está negociando con SEAT para fabricar unos 5.000 vehículos militares en la planta de Martorell. Además, se están explorando acuerdos similares con otros fabricantes. No hay nada cerrado todavía, pero sí indica que el movimiento ya ha empezado.

Ahora bien, tampoco es tan simple como parece desde fuera. Desde la propia Santa Bárbara lo reconocen. Aunque haya elementos comunes, fabricar vehículos o blindados militares no es lo mismo que fabricar coches destinados a los consumidores tipo. En este caso, cambian los procesos, cambian los estándares y cambia la forma de trabajar. Por eso insisten en que esta transición sólo puede hacerse con coordinación, apoyo público y la participación de empresas que ya tengan experiencia en defensa. Es decir, no basta con tener una fábrica, sino que hace falta saber cómo usarla en este nuevo contexto.

El factor clave: empleo e industria

Aquí es donde entra la parte más importante del debate. Ya que no es sólo una cuestión de producción militar, sino una cuestión industrial. El sector del automóvil está en plena transformación, con cambios tecnológicos, presión internacional y muchas dudas sobre el futuro de algunas plantas. En ese escenario, encontrar nuevas líneas de actividad puede marcar la diferencia. Santa Bárbara lo plantea como algo estratégico. No sólo para producir más, sino para mantener empleo, aprovechar el talento existente y evitar que determinadas capacidades desaparezcan.

Un cambio que ya no es teórico

Hace unos años, hablar de convertir fábricas de coches en plantas de material militar habría sonado a algo lejano, pero ahora ya no. Alemania lo está haciendo y parece que España empieza a moverse. Y las empresas del sector ya están hablando entre ellas. La cuestión, a partir de ahora, no es si se puede hacer ya que eso ya se ha demostrado, sino que la duda real es otra: hasta qué punto se quiere apostar por ello.