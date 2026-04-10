Dos meses y medio sin recibir el VCR 8×8 Dragón. El ministerio de Defensa paralizó las entregas harto de que suspendieran, una y otra vez, la prueba de lluvia, porque entra el agua en el motor eléctrico (encargado del soporte de los sistemas del vehículo). Un error que SAPA está tratando de subsanar para poder reparar también los blindados ya entregados.

La joya de los vehículos de combate españoles, el 8×8 Dragón, ha dado numerosos quebraderos de cabeza a Tess Defence, la empresa formada por Indra, Santa Bárbara Sistemas, EM&E y SAPA, desde que arrancaran las nuevas pruebas técnicas el pasado año. En ese momento, ya contamos en OKDIARIO que GDELS había requerido a Tess el pago de distintas facturas por todos los fallos que reparaba, pero las fuentes consultadas por este diario aseguran que «han seguido sucediéndose».

Dentro de la lista de pruebas que deben pasar los vehículos 8×8, una de las más llamativas es la prueba de lluvia, que comprueba que «todo sea hermético, que los componentes no fallen y que el funcionamiento del blindado sea el adecuado». Operarios, fuentes del ministerio de Defensa y también de los distintos socios de Tess han confirmado que es una prueba que ha estado «atascando durante los últimos meses todo el proceso». Harto de los fallos, el ministerio ha pedido que SAPA arregle el problema y, entetranto, se realicen las distintas entregas, sin las pertinentes pruebas, y ya se parchearán después.

Cuando el agua entra en el vehículo, afecta al motor eléctrico que permite funcionar al resto de sistemas, y eso encadena diversos fallos: «Se queda parado, se bloquea la torreta… había que sustituir distintos cables para volver a ponerlo en funcionamiento». Ese motor eléctrico «tiene que ser estanco, y no lo es».

Para evitar que esto ocurra, y sabiendo que era un problema aislado que trataban de solucionar de forma independiente, volvían a repetir la prueba pero ponían una lona que evitase que le cayera agua al mencionado motor. Los encargados de realizar las pruebas no daban crédito, y lo que era una excepción se convirtió en una manera habitual de comprobar que el resto del vehículo no tenía fallos.

Según comentan algunos allí presentes, «como se sabía que lo otro se jodía y SAPA estaba ya en vías de arreglarlo, se pasaba la prueba al resto del vehículo», y ya mandarían después las piezas que había que sustituir.

Según ha podido saber OKDIARIO, ya tienen la solución para que el motor sea estanco y no haya un problema con los componentes, pero todavía no se ha implementado. El resto de las piezas sí supera la prueba de lluvia: «Los componentes tiene que poder mojarse».

La vergüenza de la lona

El asunto de las pruebas del 8×8 Dragón ha dado mucho que hablar entre los militares y los operarios encargados de realizar las pruebas, e incluso muchos se hacían fotos con la famosa lona, porque «era un asunto que terminó pareciendo una broma».

Para no paralizar las entregas ni volver a incurrir en distintos retrasos con los pedidos, «ponían una lona y listo». Era algo que «parecía una gracia, no una prueba real para un vehículo blindado».

Lo cierto es que tenía un sentido, puesto que se aislaba un problema conocido y así no paralizaban el resto de la cadena de montaje. En esa línea, las distintas empresas socias de Tess aseguran que «en ningún momento se paralizó esa cadena, pero no salían vehículos porque faltaba esa pieza».

Malestar en Santa Bárbara con SAPA

La filial de GDELS, Santa Bárbara Sistemas, lleva meses variando la carga de trabajo y su cadena de montaje de los 8×8 Dragón al albur de los distintos fallos y de cómo se han ido distribuyendo los trabajos según las piezas que iban llegando, y sus trabajadores han expresado el malestar que esto supone.

No hay que olvidar que estos trabajadores, además, siguen pendientes de lograr los objetivos marcados tras poner en marcha su nuevo convenio. El malestar se produce, especialmente, con SAPA, puesto que los fallos con el GMP (Grupo Motor) como el mencionado de la prueba de agua, elevan la carga laboral y además «parece que es Santa Bárbara la que hace mal el trabajo», cuando «no es así».