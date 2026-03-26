El mayor fabricante de armas de Alemania, Rheinmetall, ha firmado hoy una alianza estratégica con el grupo tecnológico español Indra para la fabricación de camiones militares y vehículos tácticos blindados. De esta forma, el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, y el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, han firmado un memorando de entendimiento para la cooperación en Düsseldorf.

Como siguiente paso, se creará este año una empresa conjunta para participar en una licitación del ejército español para la adquisición de hasta 3.000 camiones militares. Ambas compañías también apuntan a participar en otros programas españoles de vehículos tácticos blindados, así como en la construcción de carros de combate principales. No obstante, hay que recordar que Rheinmetall ya colabora con Indra en el sector de servicios, ya que la empresa alemana se encarga del mantenimiento de los tanques Leopard del ejército español.

«Indra es líder del mercado en España y Rheinmetall lo es en Alemania», ha declarado el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger. Además, ha destacado que «queremos cooperar en vehículos, satélites, electrónica y el sector naval». Esto permitiría integrar la electrónica de Indra en los vehículos de Rheinmetall. Por tanto, el punto de partida de esta colaboración son las licitaciones del gobierno español para la adquisición de hasta 3.000 camiones militares y varios cientos de vehículos tácticos.

«Estamos hablando de varios miles de millones de euros. Esta alianza representa una excelente oportunidad para que Indra continúe su crecimiento, ha afirmado el CEO de Indra, Ángel Escribano. Asimismo, ha destacado que la empresa conjunta tendrá su sede en España, donde también se llevará a cabo la producción.

Mientras que Papperger ha asegurado que «crearemos entre 500 y 700 puestos de trabajo, pero esto sería solo el comienzo, debido a que esta cifra podría aumentar en el futuro».

Hay que recordar que Indra ofrece una amplia gama de productos electrónicos, ya que fabrica sensores y otros componentes electrónicos para aplicaciones como aeronaves, vehículos militares, buques y satélites espaciales. Igualmente, la empresa, con sede en Madrid, tiene un valor total de 62.000 euros y una facturación de 5,5 millones de euros. De esta facturación, 1.400 millones de euros corresponden a la división de defensa, lo que representa un aumento de más de un tercio; ninguna otra división del grupo experimentó un crecimiento tan significativo.

Mientras que Rheinmetall está experimentando un fuerte crecimiento. En concreto, el año pasado, Rheinmetall generó 9.900 millones de euros en ingresos con 33.000 empleados, lo que representa un aumento del 29%. Asimismo, Rheinmetall fabrica tanques, artillería, municiones, camiones militares y drones. Su sede central se encuentra en Düsseldorf y su planta más grande está ubicada en Unterlüß, Baja Sajonia.