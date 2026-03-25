La gestora estadounidense T. Rowe Price Associates ha alcanzado este miércoles su segundo mayor nivel histórico de participación en Indra al elevar su porcentaje total de derechos de voto hasta el 5,009%, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata del nivel más elevado que la firma registra en el capital de la compañía tecnológica y de defensa desde diciembre de 2017, cuando su participación llegó al 5,070%, máximo histórico que mantiene hasta la fecha.

Este movimiento se ha producido en el mismo día que Indra celebra una reunión de su consejo de administración, en medio de las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente de la firma.

T. Rowe Price cuenta con 7.870.650 derechos de voto atribuibles a acciones ordinarias, equivalentes al 4,455% del capital, a los que se suman 978.611 derechos de voto a través de instrumentos financieros -préstamo de acciones-, que representan un 0,554% adicional, hasta sumar el 5,009% total notificado.

Con el precio actual de la acción de Indra, de 47,74 euros, el paquete total de 8.849.261 títulos tiene un valor de mercado de aproximadamente 422 millones de euros. La compañía presidida por Ángel Escribano subía un 2,36% hacia las 17.00 horas de este miércoles.

Desde que la firma afloró su participación ante la CNMV por primera vez en noviembre de 2016, con un 3,226% del capital, su posición ha crecido en casi 1,8 puntos porcentuales hasta el 5,009% actual, lo que supone un incremento de más del 55% respecto a su entrada inicial en el accionariado de la compañía.