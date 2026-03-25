Termina el consejo de Indra: Escribano aguanta, de los Mozos también y entra T-Rowe en apoyo al presidente

Termina el consejo más dramático de la historia de Indra, y lo hace en tablas: Ángel Escribano resiste a la presión de Moncloa y la SEPI, José Vicente de los Mozos aguanta como CEO pese a la oferta para salir, y los accionistas dan entrada a T-Rowe Price a la junta, que adquiere un 5% y afianza su posición en la compañía de Defensa con la intención de apoyar al presidente ante cualquier nuevo intento de asalto.

El resultado del consejo consolida el equilibrio de fuerzas dentro de Indra en un momento clave para la compañía, que se ha convertido en uno de los principales actores del sector de Defensa en España y en Europa. La continuidad de Escribano y de los Mozos evita una ruptura interna que podría haber tenido impacto directo en la cotización y en los planes estratégicos del grupo.

La decisión también refleja el peso creciente de los accionistas internacionales en el capital de la compañía, que han optado por respaldar la estabilidad frente a los intentos de reorganización impulsados desde el ámbito político. La entrada de T-Rowe Price no solo aporta músculo financiero, sino también un posicionamiento claro en favor de la actual hoja de ruta.

T-Rowe Price refuerza a Escribano

El desembarco de T-Rowe Price en el capital de Indra supone un movimiento relevante en el equilibrio interno de la compañía. El fondo estadounidense ha elevado su participación hasta el entorno del 5%, consolidándose como uno de los accionistas de referencia y alineándose con el equipo gestor.

Esta operación refuerza el bloque que respalda a Escribano en un momento de máxima tensión corporativa. La presencia de un inversor institucional de este calibre aporta estabilidad y credibilidad al proyecto industrial de Indra, especialmente en su apuesta por el negocio de Defensa, donde la compañía busca ganar peso en los grandes programas europeos.

Además, la entrada de T-Rowe Price se interpreta en el mercado como una señal de confianza en la estrategia actual, en un contexto marcado por las dudas generadas por los movimientos políticos en torno a la empresa. El fondo no solo entra en el capital, sino que lo hace con una vocación de permanencia y con la intención de influir en la gobernanza para evitar cambios abruptos.

Presiones sobre Escribano y de los Mozos

El consejo ha estado precedido por semanas de fuertes presiones sobre la cúpula de Indra. En el caso de Ángel Escribano, el foco se situaba en los intentos de relevo impulsados desde el entorno gubernamental, con la SEPI como principal instrumento para tratar de modificar el equilibrio de poder dentro del consejo.

Sin embargo, el presidente ha logrado sostenerse gracias al respaldo de una parte significativa del accionariado y a apoyos políticos externos que han frenado cualquier intento de destitución. Su continuidad refuerza la idea de que la batalla por el control de Indra no se dirime únicamente en el ámbito institucional, sino también en el mercado.

Por su parte, José Vicente de los Mozos también ha estado en el centro de las tensiones. Según las informaciones conocidas en los últimos días, el consejero delegado llegó a contemplar su salida si se le ofrecía una indemnización millonaria, lo que evidenciaba el grado de desgaste interno. Finalmente, el consejo ha optado por mantenerle en el cargo, apostando por la estabilidad operativa en un momento clave para la ejecución del plan estratégico.