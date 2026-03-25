Este miércoles se celebra un nuevo consejo explosivo en Indra, bajo la intensa presión de Moncloa para que los miembros independientes voten a favor de la destitución de Ángel Escribano como presidente. Pero éste sigue contando con el respaldo de los fondos de inversión presentes en el capital, a pesar de su renuncia a la fusión con su empresa familiar, EM&E, del jueves pasado.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que explican que «los fondos eran partidarios tanto de la gestión de Escribano al frente de Indra como de la fusión con EM&E. Al haber renunciado a la operación, en Moncloa pensaban que podían darle la espalda, pero la realidad es que le siguen apoyando».

Otra fuente de ese colectivo añade que «los fondos prefieren a Escribano porque es el único que tiene experiencia en defensa. Cualquier otro candidato impuesto por el Gobierno no tendrá esa capacidad y, además, gestionará con criterios políticos y a las órdenes de Moncloa».

Como informó OKDIARIO, varios de estos accionistas de Indra ya avisaron a Moncloa en febrero de que se irían si el Gobierno sustituía a Escribano por algún amigo. Ahora, han renovado esta postura pese a la renuncia a una fusión que consideraban necesaria para la creación del famoso «campeón nacional» de defensa capaz de competir con los gigantes europeos.

Como también ha publicado este medio, el principal candidato de Moncloa para sustituir a Escribano es Ángel Simón, el ex consejero delegado de Criteria (el holding de La Caixa), del que salió a raíz de la destitución de José María Álvarez-Pallete en Telefónica. También ha sonado Raúl Blanco, ex secretario de Estado de Industria, ex presidente de Renfe y ahora directivo de SAPA, el único accionista de Indra que apoya al Gobierno contra Escribano.

Doble efecto de los fondos

Este apoyo de los fondos al presidente de Indra es muy relevante en una doble vertiente. Por un lado, presiona a los consejeros independientes -que en teoría representan a los accionistas minoritarios- para mantener su postura de apoyo a Escribano. Como adelantó este martes OKDIARIO, éste se ha asegurado también el respaldo de uno de ellos, Josep Oriol Piña, cuya proximidad a Junts podía hacerle moverse hacia las posiciones gubernamentales.

Por otro lado, en el caso de que finalmente varios independientes se pasaran de bando y provocaran la destitución del presidente de Indra, Escribano se guarda la carta de convocar —él mismo o a través de algún accionista minoritario— una junta extraordinaria de accionistas. En dicha junta, los fondos votarían a favor de su restitución y ésta saldría adelante con una mayoría holgada. Y una vez restituido, el Gobierno no tendría argumentos para volver a apartarle del cargo.