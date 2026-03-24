Ángel Escribano se ha asegurado el apoyo del consejero de Indra próximo a Junts, Josep Orol Pinya, a su continuidad en la presidencia, pese a las presiones de Moncloa para destituirle, según fuentes conocedoras de la situación. Y, en el caso de que sufra alguna traición de los independientes, se guarda el as en la manga de convocar una junta de accionistas, como adelantó OKDIARIO.

Como ha venido informando este periódico, Escribano necesita el apoyo de los consejeros independientes para resistir el intento de asalto del Gobierno de Pedro Sánchez a Indra. Y éstos -nombrados mayoritariamente por él y por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos- le siguen respaldando, como se demostró el 25 de febrero y en la reunión extraordinaria del jueves pasado. La próxima convocatoria ordinaria está fijada para este miércoles.

Y el apoyo de uno de estos miembros del consejo de Indra, el citado Pinya, había quedado en entredicho por su proximidad a Junts, que, como se sabe, es quien mantiene a Sánchez en Moncloa. Sin embargo, las fuentes citadas aseguran que se va a mantener del lado del Escribano.

«Los de Puigdemont van a hacer sudar a Sánchez con todo lo que puedan, pero al baño maría. Y eso incluye la guerra interna en Indra, donde Junts tampoco le va a apoyar, al igual que en el decreto que protege a los okupas que aprobó el viernes por exigencia de Yolanda Díaz», explican las fuentes.

Ahora bien, también advierten de que «esta postura es meramente táctica, no estratégica. Y la pueden cambiar en el futuro si les interesa, como siempre pasa con Junts».

Los independientes son la clave

Actualmente, la SEPI (el holding del Estado, titular del 28% del capital) cuenta con tres asientos en el consejo y la guipuzcoana SAPA (7,94%), que también se opone a la fusión de Indra con EM&E, con otro más. Ángel Escribano tiene un puesto ejecutivo y su hermano Javier otro como dominical en representación de EM&E (posee el 14,3%, como se ha dicho), a los que se sumaría el de Amber Capital (5%), el fondo del dueño de Prisa, Joseph Oughourlian.

Por tanto, Escribano se encuentra en minoría en el consejo, por lo que necesita un apoyo mayoritario entre los siete independientes que se sientan en este órgano. Y éstos hasta ahora han apoyado sin fisuras al presidente porque los fondos de inversión presentes en el capital de Indra respaldan su gestión frente a los intentos del Gobierno. Precisamente por eso, Moncloa está presionando a estos consejeros, sin éxito hasta la fecha. Ni siquiera han logrado que cambie su voto Pinya, como informan las fuentes citadas.

La carta de la junta

Ahora bien, Escribano tampoco puede descartar que haya deserciones en el futuro y que el Ejecutivo consiga en un consejo futuro la mayoría suficiente para destituirle. En ese caso, convocará él mismo o a través de algún accionista minoritario una junta extraordinaria de accionistas. Según el artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital, basta un 3% del capital para convocar una junta de accionistas e incluir puntos en el orden del día de la misma.

Esa junta tendría que decidir sobre su restitución como presidente. En las juntas no votan los consejeros independientes, sino los accionistas presentes en el capital. Y ahí Escribano confía en contar con una mayoría holgada, debido al citado apoyo de los fondos de inversión. Y una vez restituido, el Gobierno no tendría argumentos para volver a apartarle del cargo.

Como es sabido, en el consejo extraordinario de la semana pasada, Escribano renunció a la fusión de Indra con la empresa de su familia, EM&E, pero se reafirmó en la presidencia. Que es justo lo contrario de lo que pretendía Moncloa: hacer la fusión pero sin Escribano al frente de Indra.