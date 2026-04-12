«Yo aprobé con nota las oposiciones a redactor pero no me sirvió para tener plaza en Madrid. En RTVE me ofrecieron un puesto en otra ciudad, al que renuncié porque tenía mi vida hecha en Madrid y no podía trasladarme. Ahora me entero de que a gente que tuvo peor nota que yo la han llamado para cubrir plazas vacantes nuevas y están trabajando en Madrid», se queja un opositor. «Estudié todo el año, aprobé con nota, no había plaza en Madrid y me enviaron a Melilla. Y resulta que han llamado a otros que no estudiaron y sacaron peor nota que yo para cubrir plazas en Madrid. Y yo en Melilla», critica una opositora que aceptó el puesto y trabaja en RTVE.

Es el último golpe de RTVE a los profesionales que se presentaron a estas polémicas oposiciones, que se están investigando en los juzgados después de que se filtraran las preguntas de algunas de las pruebas -están acusados de la filtración dos miembros de UGT-.

Fuentes sindicales advierten que se trata de algo legal, que estaba incluido en las bases de la oposición. Es decir, todos los aprobados pasaban a una bolsa de empleo y se les podría llamar en caso de que se quedaran nuevas plazas vacías y surgieran huecos en la plantilla de RTVE. «Es legal, otra cosa es que sea ético», explican estas fuentes.

«Las bases de las oposiciones lo ponían y lo permitían, el apartado 15, pero hay que buscar la fórmula para que gente que estudió y sacó buena nota, pero no le dio para quedarse en Madrid o Barcelona porque había pocas plazas y se tuvo que ir fuera de su ciudad, ahora no tenga que ver cómo otros opositores que aprobaron raspao y sin estudiar tengan plaza en Madrid», señalan estas fuentes.

El apartado 15 de las bases dice lo siguiente: «A las personas candidatas que, habiendo superado todas las pruebas de carácter objetivo del proceso regulado en el apartado 8, no les sea adjudicado un puesto por existir otras con mayor puntuación, se les reservará la puntuación obtenida para cubrir puestos fijos de igual ocupación tipo o especialidad. La aplicación de dicha reserva de puntuación quedará limitada a la cobertura de puestos fijos de igual ocupación tipo o especialidad derivados de tasas de reposición generadas hasta el 31 de diciembre de 2023».

En concreto, y según datos facilitados por fuentes internas de RTVE, en las polémicas oposiciones en el apartado de Información y Contenidos – redactores- hubo 311 opositores que aprobaron el examen, pero no obtuvieron plaza.

RTVE ha llamado a parte de esos opositores porque hay 27 plazas de redactor que no se ofertaron en las oposiciones -hubo un error técnico por parte de Recursos Humanos- y además en 2023 se han generado otras 94 vacantes. En total, 121 vacantes -jubilación, fallecimiento, rescisión del contrato…- que se pueden cubrir con los 311 opositores que aprobaron pero no obtuvieron plaza porque lograron menos nota que el resto.

Pero, además, hay otro problema. Fuentes internas explican que se están cubriendo más plazas de redactor que las 121 vacantes, ya que se utilizan vacantes de otras ocupaciones -productor, realizador…-. En total, suman 504 vacantes. Las fuentes aseguran que se están ofreciendo plazas vacantes a redactores no por las 121 plazas libres, sino por bastantes más.

La consecuencia, dicen estas fuentes, es que las plazas que puedan sacar de redactores en el futuro se reducen porque se están llenando ahora. El próximo presidente y consejo de administración se encontrará ya con la plantilla de redactores cubierta por la actual cúpula de la cadena.