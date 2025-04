Indefensión total de decenas de personas que se presentaron a las oposiciones de RTVE y que no están de acuerdo con la nota final. Tras el escándalo de las filtraciones de los exámenes, ahora los opositores están sufriendo -según ha hecho público el sindicato USO-, la decisión de RTVE de no atender las reclamaciones.

RTVE está comunicando a los opositores de forma verbal y sin justificación razonable que no contestará a reclamaciones y solicitudes de información totalmente legítimas y presentadas formalmente por quienes consideran que se han visto afectados sus derechos. Se trata de profesionales que se juegan su futuro personal y que las plazas convocadas en RTVE eran su apuesta de vida para el futuro.

Según denuncia el sindicato, desde RTVE se está contestando a los opositores que quieren reclamar que «no hay tiempo ni personal» para atender a todas. «Una respuesta inaceptable en cualquier administración, y aún más grave en una corporación sostenida con dinero público», señalan estas fuentes sindicales.

Esto obliga a los opositores a gastar dinero y acudir a la vía judicial, algo que va en contra de la ley, advierten las fuentes. «El derecho a la defensa -reconocido por el Tribunal Supremo y el Constitucional- no puede depender de los recursos de cada persona para ir a juicio. Negarse a dar explicaciones convierte la oposición en un proceso opaco, deshumanizado y alejado del espíritu de servicio público que RTVE dice representar», señala la central que dirige José Carlos López.

Según explica uno de los afectados a este diario, una de las reclamaciones es que RTVE ha anulado la prueba práctica a los opositores que firmaron con nombre y apellidos la pieza, algo que la cadena pública asegura se avisó de que era motivo para anular el examen. Sin embargo, estas fuentes señalan que en las instrucciones que les entregaron al principio del examen no estaba la de no firmar, y que en todo caso se diría de viva voz. «Hemos pedido la hoja de instrucciones y no nos la dan», asegura a este diario.

Otra de las reclamaciones es que la nota final de los candidatos se ha quedado en 49,99 sobre 100, suspenso por tanto por la mínima. «En una oposición donde la puntuación es tan subjetiva…», apunta.

El proceso de las oposiciones en RTVE culmina con polémica, casi como empezó. Un año después de ser convocadas todavía no ha finalizado el proceso, que sigue siendo objeto de investigación judicial por la filtración del examen para las plazas de periodistas.

De momento, el juzgado 48 de Madrid sigue investigando y hay dos sindicalistas vinculados a UGT acusados por la posible filtración del examen. El mismo día del examen, cuando unos 5.000 opositores habían pagado viajes y noches de hotel para poder acudir a la prueba, fue cancelado al descubrirse una filtración de las preguntas.

Se les acusa de un delito de revelación de secretos. Comisiones Obreras y USO denunciaron el caso y se han personado en el proceso, al igual que la propia RTVE, pero UGT es el único sindicato del comité intercentros que no se ha presentado como perjudicado.

Ese fue el inicio, y el final de este proceso será también en los juzgados. Afectados aseguran a este diario que acudirán sin duda a los tribunales, cueste lo que cueste, y más después de que RTVE haya decidido no contestar al grueso de las reclamaciones.