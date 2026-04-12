La AEMET activa el aviso naranja en Galicia: «Peligro importante» a partir de hoy en estas zonas

Peligro importante a partir de hoy en estas zonas, la AEMET activa el aviso naranja en Galicia ante la llegada de este fenómeno. Será el momento de empezar a preparar estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber lo que nos estará esperando en estos momentos.

Es hora de empezar a preparar un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos dará más de un giro radical en estas próximas jornadas. Es momento de poner en práctica esta situación que podría acabar siendo lo que nos dará más de un motivo para cambiar de tendencia. Estaremos a merced de una novedad importante que puede convertirse en un elemento para el que quizás no estaremos del todo preparados. Un peligro importante que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Este aviso naranja lo activa la AEMET en Galicia

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. La AEMET no duda en darnos un destacado cambio en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta en estas próximas jornadas.

Tendremos que empezar a tener en mente una primavera que parece que se escapa por momentos y que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Un giro importante de guion que, sin duda alguna, nos golpeará de lleno y puede convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de estar preparados para una AEMET que no duda en poner en práctica un aviso naranja que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede ser esencial. Es momento de aprovechar al máximo estos días que hasta el momento nunca hubiéramos ni imaginado tener por delante.

Galicia se prepara para recibir el impacto de un fenómeno que afectará a gran parte del territorio en estas próximas jornadas en las que cada elemento cuenta de una manera muy diferente. Estos expertos no dudan en darnos una novedad destacada que nos traerá de nuevo el invierno de vuelta.

Se activa el peligro importante en estas zonas

La previsión del tiempo no trae buenas noticias en esta comunidad autónoma. Será el momento de empezar a tener en mente algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso de madrugada aumentando pronto a nuboso. Lluvia y chubascos en el norte de A Coruña y en a Mariña, extendiéndose a otras zonas del interior, sobre todo a áreas montañosas. Cota de nieve alrededor de 1000-1200 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso, algo más acusado en el sureste; máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el sureste. Heladas débiles en zonas altas de Lugo y Ourense. Viento flojo variable, tendiendo a moderado en el litoral».

Para el resto de España la situación no podría ser peor: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en Andalucía oriental, Murcia, Albacete y Alicante. Acumulaciones significativas de nieve en zonas altas del norte peninsular. Descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la Península y Baleares, con bajadas extraordinarias en el cuadrante nordeste. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias, de poniente en el Estrecho, de cierzo en el Ebro y de tramontana en Ampurdán».

Las alertas estarán activadas ante unos cambios que pueden ser claves: «Se prevé que un frente frio acabe de recorrer la mitad este peninsular y Baleares, lo que, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará en estas zonas cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, siendo probable que se den chubascos con tormenta localmente fuertes y con posible granizo en zonas de Andalucía oriental, Murcia, Albacete y Alicante. También cielos nubosos en Galicia y cornisa cantábrica, con chubascos que podrían ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, con posibilidad de algún chubasco ocasional y disperso en las mesetas. La cota de nieve se situará en el entorno de los 800/1100 metros en el extremo norte peninsular, con acumulados significativos a cotas superiores, y pudiendo bajar localmente hasta los 600/800 m. En las montañas del centro y este se situará en 1500/1800 m., con posibles nevadas débiles. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes e intervalos nubosos al sur. Probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña; con calima en la mitad este peninsular y Baleares pudiendo dejar precipitaciones en forma de barro y tendiendo a retirarse. Las temperaturas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con descensos notables de las máximas en Baleares y centro y mitad este peninsular, e incluso extraordinarios en el cuadrante nordeste. También serán notables los descensos de las mínimas en zonas del centro este y nordeste, dándose al final del día en el este de la Península. Heladas débiles en montañas de la mitad norte. En Canarias, temperaturas sin cambios o en ligero descenso».