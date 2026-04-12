El truco de la OCU para acertar con los mejillones en lata: no falla nunca si tienen este origen

Los mejillones en lata son una de las conservas más consumidas en España, tanto por sus beneficios nutricionales como por su practicidad y versatilidad. En arroces y pastas, en ensaladas, en sándwiches… Teniendo en cuenta su popularidad, la OCU ha realizado un análisis comparativo de 24 marcas de mejillones en escabeche y la conclusión es clara: todas arrojan buenos o muy buenos resultados, especialmente las que llevan bivalvo gallego en su interior.

La OCU ha prestado especial atención a los posibles riesgos de seguridad alimentaria, ya que este bivalvo, debido a su gran capacidad de filtración, es muy sensible a las biotoxinas generadas por ciertas microalgas en determinadas épocas del año, así como a la presencia de metales pesados. Sin embargo, en el análisis realizado no se han detectado problemas en ninguna de las latas. Únicamente en una de ellas se observaron mejillones con niveles de cadmio próximos al límite permitido, aunque en ningún caso en una cantidad que supusiera un riesgo para el consumo.

Los mejores mejillones en escabeche según la OCU

«El 75% es producto nacional, procedentes sobre todo e las Rías Gallegas y, en menor medida, de la costa mediterránea. Pero un 25% de los mejillones que consumimos es importado. Y en las conservas se recurre con frecuencia a mejillones de Chile. Saber de dónde procede el producto no es fácil en el caso de las latas: al tratarse de un producto elaborado, las latas de mejillones en escabeche no están obligadas a indicar la zona de cultivo», detalla la OCU.

En cuanto al precio, si bien es cierto que en las conservas «ha habido tradicionalmente mucha disparidad» entre calidad y coste, «no es el caso de los mejillones en escabeche». De hecho, no siempre coincide la mayor calidad con el precio más alto, ya que las marcas blancas (MDD) son tan buenas como las de fabricante.

En el caso de éstas últimas, algunas llegan a costar hasta siete euros por lata, mientras que las latas de marcas blancas se pueden encontrar por entre 1,60 y 2 euros. Aun así, entre las siete latas mejor valoradas, cuatro pertenecen a marcas blancas, dos de las cuales destacan por su «excelente» relación calidad-precio.

El producto mejor valorado del estudio es el «Mejillón en Escabeche de Galicia» de Eroski, con 90 puntos sobre 100 y un precio de 1,80 €. Le siguen muy de cerca, empatados con 87 puntos, «Sal de Plata» de Aldi (1,62 €), que se lleva además la distinción de «Compra Maestra» por su excelente relación calidad-precio; «Mari Marinera» de DIA (1,80 €); y «Rianxeira Mejillones en Escabeche de las Rías Gallegas» (2,25 €),

La OCU recuerda que las latas de mejillones, una vez abiertas, deben consumirse en un plazo máximo de tres o cuatro días. Además, es imprescindible conservarlas en el frigorífico, preferiblemente en un recipiente cerrado de cristal.

Toxicidad

«En conjunto, la valoración nutricional de los mejillones del estudio es buena o muy buena: son ricos en proteínas de alto valor, en nutrientes como el hierro o la vitamina B12 y su contenido en grasa es ajustado, además de aportar Omega 3. No podemos decir lo mismo de la sal , que en marcas tan conocidas como Albo, Calvo o Cuca llega a ser excesivo.

Otro punto a favor del mejillón en conserva es su seguridad alimentaria: pese a las reticencias que a veces suscitan los moluscos bivalvos, grandes filtradores, en las latas analizadas no hay en ningún caso problemas toxicológicos . Y tampoco metales pesados: en nuestro análisis rastreamos la presencia de mercurio o cadmio sin que se detectaran problemas, aunque una de las muestras se acercaba al límite permitido, y por ello es la peor valorada», señala la OCU.

Valor nutricional

Los mejillones en escabeche son más energéticos que sus homólogos al vapor (100 g de porción comestible de los primeros aportan 100 Kcal más que los segundos). Esto se debe al incremento del contenido en grasa de dicha preparación (12 g más de lípidos en 100 g de porción comestible; siendo un incremento cardiosaludable ya que se debe, en gran parte, a los ácidos grasos poliinsaturados).

Respecto al contenido en minerales, en los mejillones en escabeche se ve ligeramente disminuido el aporte de hierro y calcio, y aumentado el de sodio y potasio, quedando prácticamente igual el del resto de los oligoelementos analizados. De las vitaminas, se ve ligeramente disminuida la cantidad de vitamina B12 y sustancialmente la de ácido fólico; e incrementadas (por el aumento de la grasa en la preparación del escabeche) las de vitaminas liposolubles como la vitamina A y la vitamina E.

Su sabor intenso y su textura los hacen ideales para consumir directamente de la lata como aperitivo, pero también para incorporarlos en recetas sencillas y rápidas. Se pueden usar en ensaladas frías con lechuga, huevo y patata, en tostas con pan crujiente y tomate, o como ingrediente en empanadas y hojaldres. También combinan bien con arroz o pasta en ensaladas veraniegas.