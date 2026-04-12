Panamá va en serio y coge el toro por los cuernos: ha liberado 340.000 tortugas al mar en 2025, y no quiere parar

Las tortugas marinas están entre los animales más grandes y antiguos del océano, pero también entre los más amenazados por la actividad humana. Su supervivencia depende cada vez más de la intervención directa en playas y aguas donde antes apenas había control.

La buena noticia llega desde Centroamérica. Panamá ha dado un paso firme con un programa sostenido de protección, coordinación técnica y participación local que ya ofrece resultados medibles sobre el terreno, con cifras que sorprenden.

Panamá libera 340.000 tortugas marinas en 2025 y acelera su plan de conservación

Panamá liberó más de 340.000 tortugas marinas en 2025 y activó un plan nacional para reforzar su protección en el Caribe y el Pacífico. El dato marca un récord reciente y confirma un cambio de escala en la conservación de estas especies.

El Ministerio de Ambiente panameño coordinó las liberaciones en 21 playas de anidación. Equipos técnicos, voluntarios y vecinos trabajaron con patrullas nocturnas, rescate de nidos y traslados a viveros cuando las condiciones no eran seguras. Las liberaciones se concentraron en el litoral del Pacífico, con más de 327.000 ejemplares, frente a algo más de 17.000 en el Caribe.

El programa no se limitó a la liberación. Las autoridades implicaron a casi 3.000 personas en acciones formativas y de sensibilización. Estudiantes, técnicos y residentes participaron en actividades que buscan reducir la presión directa sobre las playas y mejorar la vigilancia.

Panamá ocupa una posición clave en las rutas migratorias del Caribe y el Pacífico. En sus costas anidan al menos cinco especies, entre ellas la laúd, la carey o la verde, todas con distintos niveles de amenaza. Esa condición convierte al país en un punto crítico dentro del mapa global de conservación.

El Gobierno quiere consolidar ese avance con el Plan de Trabajo de Conservación de Tortugas Marinas 2026. El documento amplía las medidas actuales e incorpora más de 40 acciones nuevas. Incluye control térmico de nidos, rehabilitación de viveros, limpieza de playas y refuerzo de la vigilancia ambiental.

El impacto de estas medidas se concentra en las primeras fases de vida. En condiciones naturales, sólo una de cada mil crías alcanza la edad adulta. Reducir pérdidas en ese punto cambia el equilibrio de las poblaciones. El plan también refuerza la coordinación institucional y el papel de las comunidades costeras. Al final, la estrategia busca mantener presencia constante en las zonas de anidación y evitar intervenciones puntuales sin continuidad.

Por qué las tortugas marinas siguen en peligro

Las tortugas marinas siguen amenazadas por varias presiones directas. Por un lado, el saqueo de huevos persiste en algunas zonas, impulsado por el mercado ilegal, y reduce la capacidad de recuperación de las poblaciones. Además, la captura de ejemplares adultos para consumo o uso comercial sigue presente.

En el mar, la pesca accidental provoca un alto número de muertes. Redes y anzuelos atrapan tortugas que no forman parte del objetivo de captura y muchas no sobreviven. A esto se suma la contaminación: los plásticos flotantes se confunden con alimento y bloquean su sistema digestivo.

En tierra, las playas también han cambiado. El desarrollo turístico, la iluminación artificial y la presencia humana alteran los lugares de anidación. Por eso, las crías pierden la referencia natural: dependen de la oscuridad para orientarse hacia el mar y, cuando encuentran luces, se desvían y mueren.

A todo esto se añade el cambio climático. La temperatura de la arena determina el sexo de las crías. El aumento del calor genera más hembras que machos y complica la reproducción futura. Además, la subida del nivel del mar erosiona playas y destruye nidos.