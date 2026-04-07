Giro de guion inesperado: la tortuga más vieja del mundo tiene 193 años, y sigue viva pese a los rumores

La tortuga más vieja del mundo se conoce como Jonathan, tiene 193 años y sigue viva, aunque durante unos días muchos creyeron que había muerto. El rumor corrió con rapidez y llegó a medios internacionales.

En abril de 2026, varios usuarios difundieron su supuesta muerte tras un mensaje falso atribuido a su veterinario. Poco después, las autoridades desmintieron la información: todo había sido un engaño para pedir criptomonedas.

Jonathan, la tortuga más vieja del mundo, sigue viva a sus 193 años

Jonathan, una tortuga gigante de las Seychelles que vive en la isla de Santa Elena, sigue con vida a sus 193 años pese al bulo que anunció su muerte. El engaño surgió en la red social X, donde un perfil suplantó al veterinario Joe Hollins y publicó un mensaje anunciando el fallecimiento del animal.

El contenido se viralizó en pocas horas. Algunos medios internacionales replicaron la información sin confirmar su origen. La situación obligó al Gobierno de Santa Elena a intervenir. El gobernador, Nigel Phillips, desmintió públicamente la noticia y aseguró que Jonathan se encontraba «muy vivo».

La investigación de los propios usuarios destapó el fraude. La cuenta que difundió el mensaje había cambiado recientemente de nombre y solicitaba donaciones en criptomonedas. La organización Friends of the British Overseas Territories confirmó que el verdadero veterinario no tiene perfil en esa red social.

El autor del engaño acabó reconociendo lo ocurrido tras alcanzar millones de visualizaciones. Intentó justificarlo como una broma del Día de los Inocentes, pero la reacción fue inmediata. Miles de usuarios criticaron que utilizara la figura de un animal tan conocido para intentar obtener dinero.

Jonathan no es un ejemplar cualquiera. Vive en los jardines de Plantation House, la residencia oficial del gobernador, desde 1882. Llegó a la isla con unos 50 años, por lo que los expertos sitúan su nacimiento alrededor de 1832. Su edad lo convierte en el animal terrestre vivo más longevo del mundo, según el Guinness World Records.

A pesar de su avanzada edad, mantiene cierta actividad. Ha perdido la vista por cataratas y apenas tiene olfato, pero conserva el apetito. Sus cuidadores lo alimentan a mano con frutas y verduras para garantizar su nutrición.

Cuántos años puede vivir una tortuga gigante

Las tortugas gigantes de las Seychelles suelen alcanzar los 150 años, aunque algunos ejemplares superan ampliamente esa cifra. Jonathan ya ha rebasado ese límite y se ha convertido en un caso excepcional incluso dentro de su especie.

Su longevidad responde a varios factores biológicos. Su metabolismo funciona a un ritmo muy lento, lo que reduce el desgaste celular con el paso del tiempo. Además, su organismo cuenta con mecanismos eficaces para reparar el ADN y frenar el desarrollo de enfermedades.

El entorno también influye. Jonathan vive sin depredadores y bajo supervisión constante. Sus cuidadores controlan su alimentación y su estado de salud, lo que elimina muchos riesgos habituales en la naturaleza.

Existen precedentes que apuntan a una vida aún más larga. Algunos expertos atribuyen a otra tortuga gigante, Adwaita, una edad cercana a los 255 años, aunque ese dato no está completamente verificado. Aun así, refuerza la idea de que estos animales pueden superar con creces los dos siglos.

Jonathan ha vivido bajo ocho monarcas británicos y ha sido testigo de cambios históricos. Su figura se ha convertido en un símbolo en Santa Elena, hasta el punto de aparecer en monedas locales.