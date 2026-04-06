Estupor entre los paleontólogos: un niño de 11 años encuentra por azar una tortuga fósil de 48 millones de años

Mientras buscaba minerales con sus abuelos en el suroeste de Wyoming en 2025, un niño de 11 años encontró un caparazón fosilizado de una tortuga prehistórica. La pieza se remonta a unos 48 millones de años, cuando la zona tenía condiciones ambientales más cálidas y húmedas que las actuales.

Tras el reporte del descubrimiento, el pequeño colaboró en la excavación científica y el fósil, bautizado como Little Tommy, fue trasladado al Museo Geológico Tate para su limpieza y análisis detallado.

Hallazgo sorprendente: niño descubre tortuga fósil de 48 millones de años

Touren estaba de visita con sus abuelos, Tom y Patti Patterson, geólogos aficionados que lo acompañaron en una jornada de exploración en tierras públicas gestionadas por la Oficina de Gestión de Tierras (BLM). El grupo buscaba cristales de cuarzo y rocas cuando un hallazgo lo sorprendió.

Tras encontrar varios fósiles de almejas, el niño intentaba localizar un ejemplar completo cuando detectó lo que describió como una «figura de roca» inusual. Aquella forma resultó ser el caparazón de una tortuga prehistórica perteneciente a la formación geológica Bridger.

Aunque Touren quiso desenterrar el objeto de inmediato, sus abuelos optaron por informar a la BLM, que a su vez contactó a paleontólogos profesionales. Esta decisión permitió garantizar la correcta preservación de una pieza clave para la historia paleontológica de la región.

¿Qué características tiene el fósil de tortuga que encontró el niño?

Especialistas del Museo Geológico Tate, entre ellos el experto J. P. Cavigelli, confirmaron que el objeto correspondía a un caparazón de tortuga casi completo. Este tipo de descubrimientos resulta poco frecuente, ya que en la mayoría de los casos solo se recuperan pequeños fragmentos.

El ejemplar pertenece a una tortuga de caparazón blando que vivió hace unos 48 millones de años, cuando Wyoming presentaba un clima cálido y húmedo, similar al de algunas regiones actuales de las Carolinas.

El fósil había quedado expuesto por la erosión natural del terreno y fue descubierto en un momento clave. De no haber sido localizado a tiempo, las condiciones ambientales podrían haber provocado su deterioro irreversible.

¿Cómo era el ecosistema de Wyoming hace 48 millones de años?

Hace 48 millones de años, el ecosistema de lo que hoy es Wyoming era mucho más cálido y húmedo que en la actualidad. Según los expertos, el clima de esa época era caluroso y húmedo, similar al clima actual de algunas zonas de las Carolinas. El entorno se caracterizaba por los siguientes elementos:

Abundancia de agua: el paisaje estaba dominado por numerosos ríos, arroyos y lagos.

el paisaje estaba dominado por numerosos ríos, arroyos y lagos. Gran biodiversidad: la región albergaba una variada fauna que incluía cocodrilos, tortugas, mamíferos grandes y pequeños, e incluso monos en los árboles.

la región albergaba una variada fauna que incluía cocodrilos, tortugas, mamíferos grandes y pequeños, e incluso monos en los árboles. Presencia de reptiles específicos: en este ambiente prosperaban especies como las tortugas de caparazón blando (de la familia Trionychidae), cuyo caparazón era más coriáceo y flexible que el de las tortugas terrestres o de caja.

El hallazgo del fósil de tortuga no solo aporta información clave sobre los ecosistemas prehistóricos de Wyoming, sino que también destaca la importancia de la observación y la preservación científica. Este descubrimiento refuerza el valor de la colaboración entre la comunidad y los especialistas en la investigación paleontológica.