Los arqueólogos, sin palabras: un mosaico romano enseña una historia de Troya distinta a la que contó Homero

Durante siglos, la guerra de Troya la hemos visto casi únicamente a través de los ojos de Homero. Por eso, cuando un mosaico romano hallado en Inglaterra reveló una historia diferente, los arqueólogos se desconcertaron.

El hallazgo se produjo en 2020, en plena pandemia, durante una excavación en una granja de Ketton, en el condado de Rutland. Lo que parecía una escena clásica terminó siendo algo mucho más raro, e investigadores de la Universidad de Leicester confirmaron luego que el relato no encajaba con Homero.

En este artículo repasamos qué se encontró exactamente, por qué ese mosaico es tan extraño y qué dice sobre cómo circulaban las ideas y los mitos en el mundo romano, incluso en lugares que solemos considerar periféricos.

Un mosaico con un relato de Troya que no es el de Homero

El mosaico apareció en el suelo de una villa romana y fue catalogado rápidamente como monumento nacional por su valor histórico. A primera vista, las figuras remitían a escenas conocidas de la guerra de Troya, pero algo no cuadraba. Los episodios representados no seguían el orden ni el contenido de la Ilíada.

Tras un análisis detallado, el equipo de la Universidad de Leicester llegó a la conclusión de que las escenas parecen inspirarse en una obra perdida del dramaturgo griego Esquilo, conocida como Frigios. De ese texto apenas quedan referencias, pero el mosaico encaja con descripciones antiguas de una versión distinta del conflicto.

En él aparecen momentos poco habituales, como la pesada del cuerpo de Héctor frente a oro, o una representación del combate entre Aquiles y Héctor con matices que no están en Homero. Todo apunta a una elección consciente de un relato alternativo.

Además, los motivos artísticos del mosaico guardan similitudes claras con obras encontradas en Grecia, Turquía y la Galia. Eso sugiere que los artesanos de la Britania romana trabajaban con modelos compartidos, transmitidos durante generaciones, y no creaban de forma aislada.

Qué revela el mosaico sobre la cultura romana

Este descubrimiento cambia la imagen que solemos tener de la Britania romana. Lejos de ser un rincón desconectado del Imperio, Ketton formaba parte de una red cultural amplia, donde circulaban diversas historias, estilos y referencias literarias.

Los propietarios de la villa eligieron una historia diferente, más erudita, probablemente conocida entre los círculos cultos, lo que revela en parte su formación, estatus y su interés por distinguirse a través del arte.

En el Imperio romano, los mosaicos no eran solo decoración, sino una forma de mostrar identidad, gustos y conocimiento. Que en una villa inglesa se represente una versión alternativa de Troya indica hasta qué punto las ideas y los textos viajaban a través del territorio.

El hallazgo también recuerda que nuestra visión del mundo antiguo está incompleta. Muchas obras se perdieron, y a veces es el suelo de una casa el que conserva lo que los libros ya no pueden contar. Este mosaico no reescribe la historia de la guerra de Troya, pero sí amplía el mapa de cómo se entendía y se transmitía.