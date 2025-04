Reconstruyen el rostro de una mujer que vivió en Grecia antes de la guerra de Troya: «Me dejó sin aliento»

El rostro de una mujer que vivió en Grecia antes de la guerra de Troya ha dejado a medio mundo sin aliento. La historia siempre nos sorprende. Pese a tenerla viene situada desde muchos años atrás por lo que, habrá llegado el momento de apostar de manera clara por lo que realmente tenemos por delante. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en ese pasado del que hemos bebido todos.

La historia que casi parece parte de la mitología, el tiempo de los dioses y de las leyendas nos ha hecho volar la imaginación en muchas ocasiones. Hemos descubierto que, gracias a ellos, nos han dado más de una sorpresa inesperada de la mano de una reconstrucción histórica que se sirve de la propia ciencia y tecnología. Los expertos han dado con una serie de elementos que han acabado siendo los que marcarán la diferencia. Por lo que, tenemos por delante una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado. Una mujer que vivió miles de años en un lugar como Grecia es la protagonista de esta historia.

Deja a los expertos sin aliento

Hoy en día vivimos en un mundo donde todo es posible. Los viajes rápidos han hecho que las poblaciones de medio mundo se mezclen entre sí. Hemos colonizado nuevos continentes y podemos movernos de un país a otro en minutos u horas, algo que hace miles de años suponía un desplazamiento de años o de meses en el mejor de los casos.

La ciencia ha querido traer a nuestro siglo a una mujer que vivió hace miles de años y se ha convertido en una serie de elementos que hasta el momento quizás hubiéramos tenido en cuenta. Son tiempos de ver determinadas situaciones que se han convertido en una novedad que hasta el momento no imaginaríamos.

La cara de una mujer que vivió en primera persona la Guerra de Troya en una Grecia muy diferente de la actual quizás nos acabe sorprendiendo en estos días. Un cambio que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado nos está esperando. esta reconstrucción histórica puede sorprender a más de uno por ciertos detalles que quizás hasta ahora no esperábamos. Las facciones de una griega de hace miles de años, son muy diferentes de las actuales.

Reconstruyen el rostro de esta mujer que vivió durante la Guerra de Troya

Nos trasladamos a Micenas y empezamos a conocer un poco más lo que sucedía en estos días. Lo que realmente nos está empezando a crear algunos detalles que hasta el momento han dejado en shock a aquellas personas que esperaban encontrar a una griega tradicional.

Tal y como explican en The Guardian: «Vivió hace unos 3.500 años, pero la tecnología de reconstrucción facial ha traído de vuelta a la vida a una mujer de finales de la Edad del Bronce de Micenas. La mujer tenía unos 30 años cuando fue enterrada en un cementerio real entre los siglos XVI y XVII a. C. El sitio fue descubierto en la década de 1950 en el continente griego en Micenas, la legendaria sede del rey de Homero, Agamenón. La Dra. Emily Hauser, la historiadora que encargó la reconstrucción digital, le dijo al Observer: «Ella es increíblemente moderna. Ella me dejó sin aliento. «Por primera vez, estamos mirando a la cara de una mujer de un reino asociado con Elena de Troya – la hermana de Helena, Clytemnestra, era reina de Micenas en la leyenda – y desde donde el poeta Homero imaginó a los griegos de la guerra de Troya saliendo. Tales reconstrucciones digitales nos convencen de que estas eran personas reales».

Siguiendo con la misma explicación: «Hauser, un profesor titular de clásicos e historia antigua en la Universidad de Exeter, dijo: «Es increíblemente emocionante pensar que, por primera vez desde que se hundió bajo el suelo hace más de 3.500 años, podemos contemplar el rostro real de una mujer real de la edad del bronce, y realmente es una cara para lanzar mil barcos. «Esta mujer murió alrededor del comienzo de la Edad del Bronce tardío, varios cientos de años antes de la supuesta fecha de la guerra de Troya». Un artista digital, Juanjo Ortega G., ha desarrollado la cara realista a partir de una reconstrucción de arcilla de la misma mujer que fue hecha en la década de 1980 por la Universidad de Manchester, pioneros de uno de los principales métodos en la reconstrucción facial. Hauser, cuyo libro Mythica: A New History of Homer’s World, Through the Women Written Out of It se publicará la próxima semana, dijo que los desarrollos técnicos en antropología forense y análisis de ADN, así como en la datación por radiocarbono y la impresión digital 3D, han llevado a mejoras dramáticas en las reconstrucciones del mundo antiguo. «Podemos, por primera vez, mirar hacia atrás en los ojos del pasado».