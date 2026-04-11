Un soltero de ‘First Dates’ confiesa lo que más le gustó de la ‘magia sexual’: «Fue un salto cuántico»

Comienza el mes de abril en First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los grandes indispensables e inamovibles de Cuatro. Y es que este 2026 han sumado ya 10 años de travesía en la parrilla televisiva española. Por ello, teniendo tantos referentes, no es de extrañar que solteros como Jorge y Helena hayan querido probar suerte. El soltero, de 24 años, se presentó como un coach cuántico con bastante amor propio, por definirlo de alguna manera. «El hombre que toda mujer desea», se presentó. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a su cita.

Helena, de 29 años, llegó al programa con muchas ganas de conectar con una futura pareja, pero la primera impresión que tuvo de Jorge no fue la mejor. Sin embargo, a pesar de todo, aceptó seguir conociéndole. Tras pasar a su mesa en el restaurante del amor, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían gustos en común. Pero, conocer a lo que se dedica el joven fue revelador para ella, de manera negativa. «Me va a vender la moto, es un vende humos», opinó ella en uno de los totales.

Helena le recomienda a su cita de ‘First Dates’ leer «algún libro»

Poco a poco, los participantes fueron entrando en confianza. Por ello, poco tardaron en hablar de temas más íntimos. «Para mí es un intercambio de energías. Es magia sexual, ¿sabes lo que es? ¿O te suena ‘hombre multiorgásmico?», quiso saber Jorge. Por su parte, la comensal no daba crédito a lo que le estaba preguntando el joven. Y es que no vio venir sus intenciones en ningún momento.

«Para mí no es follar, es una conexión. Lo que más me excitó es que me metan el dedo por el culo», confesó el participante al equipo. «Eso fue un salto cuántico», agregó entre risas. Una sinceridad que tenía a la soltera estupefacta. A pesar de todo, la velada continuó y, minutos después, se trasladaron hasta el reservado de First Dates. Envueltos en un ambiente mucho más íntimo, los comensales vivieron un momento de mucha tensión. «Yo le veía la cara de que iba a decir: ‘Ni machismo, ni feminismo, igualdad», dijo ella.

Al respecto, Jorge le comentó que, para él, el feminismo es «la separación entre el hombre y la mujer». Un punto de vista que a Helena no le hizo nada de gracia. De hecho, le recomendó informarse más sobre el tema. Pues, leer «algún libro» le podría ayudar. Un conjunto de situaciones que ya comenzaron a presagiar lo que sucedería en la decisión final de First Dates. Y es que, con las ideas claras, ambos se negaron a tener una segunda cita juntos. «No tendría una segunda cita contigo, no entra dentro de mis planes, pero ojalá encuentres lo que manifiestas», sentenció ella.