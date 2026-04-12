Mañana se esperan colas kilométricas en Mercadona por el impulsor de bronceado de Deliplus con betacaroteno y luteína

En cuanto empiezan a subir las temperaturas y el buen tiempo se instala de verdad, hay ciertos productos que vuelven a aparecer en Mercadona y que como ocurre todos los años, acaban llamando la atención de muchos clientes. No es algo nuevo ni un lanzamiento reciente, pero sí uno de esos artículos que cada verano se vuelven a comentar, sobre todo entre quienes buscan coger algo de color sin prisas.

Uno de ellos es el impulsor de bronceado de Deliplus en cápsulas, un complemento alimenticio que vuelve ahora a las estanterías de la cadena valenciana ya que es ahora cuando gana protagonismo justo cuando estamos antes de empezar la la temporada de sol. No es raro verlo desaparecer en algunos momentos o que la gente lo busque con cierta insistencia, sobre todo por el precio y por lo que promete. Y es que, por unos 4 euros, este producto se ha convertido en una opción bastante accesible frente a otros suplementos similares que se venden en farmacias o parafarmacias.

Vuelve a Mercadona el impulsor de bronceado de Deliplus con betacaroteno y luteína

Lo primero que conviene aclarar es qué es y qué no es. No estamos hablando de una crema ni de un acelerador de bronceado de los que se aplican sobre la piel. Es un complemento alimenticio en formato cápsula, pensado para tomarse una vez al día. La caja incluye 30 cápsulas, lo que en teoría cubre un mes completo de uso. En el propio envase se indica que la dosis recomendada es de una cápsula diaria, sin exceder esa cantidad. Es decir, no hay margen para acelerar el proceso tomando más.

En cuanto a la composición, es bastante parecida a la de otros productos de este tipo. El ingrediente que más suele llamar la atención es el betacaroteno, al que se le suma la luteína. A partir de ahí, aparecen otros componentes como vitamina C, vitamina E, cobre o incluso aceite de pescado rico en omega 3. No es una fórmula especialmente compleja, pero sí reúne elementos que suelen estar presentes en este tipo de suplementos orientados al cuidado de la piel.

Para qué sirve (y para qué no)

Aquí es donde hay más confusión. Mucha gente piensa que este tipo de cápsulas sirven para ponerse moreno sin más, o que funcionan como una especie de atajo. Y no es así ya que lo que hacen, en realidad, es actuar como un apoyo desde dentro. El betacaroteno está relacionado con la producción de melanina, que es el pigmento que da color a la piel, mientras que la luteína y las vitaminas ayudan a proteger frente al daño oxidativo.

Pero eso no significa que el bronceado aparezca solo. Hace falta exposición al sol, y además de forma progresiva. Este tipo de productos no sustituye en ningún caso la crema solar ni evita quemaduras.

Cómo se utiliza y cuándo tiene sentido tomarlo

El uso es bastante sencillo, aunque aquí hay un detalle importante que muchas veces se pasa por alto. No es un producto pensado para empezar a tomar el mismo día que vas a la playa. Funciona mejor cuando se toma con cierta antelación, durante varios días o semanas antes de exponerse al sol de forma más continuada. Es decir, forma parte de una rutina más que de una solución puntual. La recomendación es mantener la toma diaria y no superar la dosis. Además, como cualquier complemento alimenticio, no sustituye una dieta equilibrada ni unos hábitos básicos de cuidado.

Un producto que cada verano vuelve a sonar

No es el único suplemento de este tipo que existe, ni mucho menos, pero sí uno de los más conocidos dentro de Mercadona. Y eso tiene bastante que ver con dos factores muy claros: el precio y la accesibilidad. Por unos 4 euros, es fácil que mucha gente decida probarlo sin pensarlo demasiado. No supone una gran inversión y está al alcance de cualquiera que pase por la tienda.

A eso se suma que, año tras año, se repite el mismo patrón. Llega el calor, empieza la temporada de playa o piscina, y este tipo de productos vuelve a aparecer en las redes sociales provocando que todo el mundo quiera probar estas perlas de sol.

Lo que conviene tener claro antes de comprarlo

Más allá de la moda puntual, hay algo que no cambia. Este tipo de productos no sustituye nada esencial. Ni la protección solar, ni el cuidado de la piel, ni el sentido común a la hora de exponerse al sol. También hay que tener en cuenta que no está recomendado para todo el mundo. En el propio envase se indica que no debe ser consumido por niños y que, en caso de embarazo o lactancia, es mejor consultar antes con un médico.

Al final, es un producto más dentro de la oferta que hay en verano, y aunque no es milagroso, sí que es un producto que por precio y por lo que promete, acaba generando interés cada año cuando empieza a apretar el sol.