Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Barcelona este 4 de abril de 2026. Las temperaturas ascenderán en el interior, mientras que en el litoral se mantendrán estables. El viento será flojo y variable, con brisas en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 11 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, pero agradable. A medida que el sol, que saldrá a las 07:29, se eleva en el horizonte, la brisa suave del viento, que sopla del sureste a unos 15 km/h, aportará un toque de frescura, aunque sin llegar a ser incómoda.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 20 grados, creando un ambiente cálido y acogedor. La humedad, que puede sentirse algo cargada con un 85% de máxima, no traerá consigo la amenaza de lluvia, ya que no se esperan precipitaciones significativas. Con el sol despidiéndose a las 20:19, la jornada se cerrará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de una agradable velada al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire fresco y nubes inestables

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad. Las nubes grises se agrupan en el horizonte, presagiando un día que no será tranquilo. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando hasta 15 km/h, creando una sensación de frío que se intensificará.

La tarde promete ser un contraste notable, con temperaturas que subirán hasta los 21 grados, pero no sin antes lidiar con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h y una humedad que puede resultar agobiante. Con una probabilidad de lluvia que se mantiene en el aire, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:29. La temperatura mínima se sitúa en 9°C, pero la sensación térmica puede descender a 7°C, lo que sugiere un inicio fresco. A medida que avanza la mañana, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una temperatura máxima de 20°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida.

La jornada se presenta sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable. Sin embargo, se espera un viento moderado del sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tenerlo en cuenta si se planea estar al aire libre. La humedad relativa oscilará entre el 40% y el 85%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado en las horas más cálidas. La puesta del sol será a las 20:19, brindando casi 13 horas de luz.

Cielo ligeramente nublado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 23 grados. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde se mantendrá similar, sin cambios significativos. Aunque se prevé un viento leve del sur, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, aprovechando la suavidad de la temperatura y la calma del viento.