Qué fue del actor Jesús Bonilla: de su éxito en ‘Los Serrano’ a acabar en la ruina

La parrilla televisiva española nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosas producciones y artistas que, de una manera o de otra, han marcado la industria interpretativa de nuestro país. Indiscutiblemente, una de las series que siempre será recordada por toda una generación es Los Serrano. Y es que esta producción, que comenzó en el 2003, conquistó a miles de espectadores durante años. Pero, como todo en la vida, siempre hay un final. Por ello, en el 2008 se emitió su último episodio. Eso sí, a pesar de los años que han transcurrido, nombres como el de Jesús Bonilla siguen siendo reconocidos por el público.

El actor, de 70 años, se presentó en la producción española para dar vida al personaje de Santiago Serrano, el hermano mayor de Antonio Resines en la serie. Su interpretación en la historia nunca dejó indiferente a nadie, pero no fue la única producción en la que trabajó. Y es que el artista cuenta con una larga lista de trabajos y papeles a sus espaldas. Un currículum profesional bastante notable donde figuran títulos como Periodistas, El Chiringuito de Pepe, 7 vidas, Torrente 2: misión en Marbella, entre muchos otros.

Jesús Bonilla se sincera: «Yo ya he trabajado lo que tenía que trabajar»

En su juventud, Jesús Bonilla tenía pensado orientar su futuro laboral al ámbito de la química, pero la vida terminó dejándole claro que su talento residía en la industria interpretativa. Sin embargo, a pesar de su éxito, la vida le golpeó duramente y lo llevó a la quiebra. Pues, tal y como él mismo ha compartido en varias ocasiones, se arruinó por la quiebra de Lehman Brothers. Durante una entrevista que le concedió al equipo de Cuatro, se sinceró. «Aquello fue un punto de inflexión en mi vida profesional, personal y psíquica», dijo.

El artista perdió hasta 400.000 euros. Un duro golpe que le produjo también una larga enfermedad. Y es que él mismo ha explicado que le diagnosticaron trastorno depresivo. Por ello, tuvo que comenzar a medicarse. «Visitas a psiquiatras, medicación, y así hasta ahora», comentó. Además, se tuvo que alejar del foco mediático debido a que padece una aneurisma de aorta.

Teniendo en cuenta su perfil de persona pública y conocida, Jesús Bonilla aprovechó para animar a la gente a realizarse revisiones médicas. «A la gente que tiene antecedentes familiares que, a partir de los 50, se haga una ecografía», indicó para El Mundo. Numeras situaciones que cambiaron su vida de la noche a la mañana. Pues, en lo profesional, también ha vivido las consecuencias. «Dije no a tantas cosas que ahora ya no me llaman», confesó en Telecinco sobre su vida como actor.

Asimismo, en su encuentro con Joaquín Prat, confesó que ya su vida en la industria de la actuación ha terminado de manera oficial. Pues, no piensa volver a trabajar en el medio. «Yo ya he trabajado lo que tenía que trabajar. No quiero saber nada ya. He cumplido la misión de trabajar y entregarme a los papeles», zanjó. Además, tampoco quiere volver a ser parte de la vida pública ni recibir premios. «¡Que no recibo premios! Hicimos El chiringuito de Pepe, ahí fue cuando terminé», sentenció.