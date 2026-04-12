Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 12 de abril: Seyran sigue enamorada de Ferit, pero se siente culpable
Es algo que no puede evitar
Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 5 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, contra todo pronóstico, Ferit consigue salvar la vida de Seyran. Poco después, Diyar no duda un solo segundo en presentarse en el hospital, asegurando que se trata de su abogada. Sinan consigue escapar, pero lo cierto es que continúa profundamente obsesionado con Seyran.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 van a poder ver cómo Ferit no duda un solo segundo en llevarse a Seyran a la mansión. Entre otras tantas cuestiones, porque no puede evitar sentirse profundamente preocupado y se marca como objetivo protegerla, al menos, hasta que las autoridades logren atrapar a Sinan. Kazim, por su parte, está haciendo todo lo que está en su mano para tratar de recuperar a Esme ahora que está embarazada. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar las consecuencias.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 12 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Seyran continúa profundamente enamorada de Ferit. Aun así, no puede evitar sentirse culpable, puesto que Diyar ha sido muy buena con ella y no quiere entrometerse en su relación sentimental.
Ferit y Abidin tienen un tenso enfrentamiento, puesto que este último deja muy claro que no va a parar hasta hacer justicia por la muerte de sus padres. Y no solamente eso, sino que hará valer su derecho como parte de la familia Korhan. Ifakat, por su parte, decide entregar un cheque con una importante suma de dinero a Abidin.
Esto solamente provoca que él enfurezca ante la propuesta. Dadas las circunstancias, decide visitar a Halis con la firme intención de romper el cheque en su cara. En cuanto a Suna, está cada vez más convencida de que la ira no ha hecho otra cosa que nublar a su marido. ¡Está realmente preocupada por él! No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en el archipiélago canario), en Antena 3.
