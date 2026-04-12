Paco Boya: guía turístico de Sánchez y «gran amigo» de Begoña con «estudios de FP» y un sueldo de 121.219 €

Francisco Boya fue nombrado secretario general para el Reto Demográfico en octubre de 2020. Antes, había desarrollado una intensa trayectoria política, vinculado al PSC, como Síndico de Arán, diputado en el Parlamento de Cataluña y senador. Su relación con el matrimonio Pedro Sánchez-Begoña Gómez viene de lejos y es estrecha, pues conocida es la afición del presidente del Gobierno y su esposa por la zona del Pirineo de la que Boya es originario. Como también lo es Juan Carlos Barrabés, socio de Gómez en la Complutense y, como ella, también imputado. Gómez se ha referido incluso a Boya como «gran amigo».

En numerosas ocasiones, este cargo del Ministerio para la Transición Ecológica ha ejercido de guía de Sánchez y su mujer durante sus retiros en este paraíso, como uno reciente, a finales de marzo, cuando aprovecharon para disfrutar de una comida distendida y practicar deportes de montaña. OKDIARIO publicó las fotografías de los tres, en actitud relajada, compartiendo un fin de semana de desconexión.

121.219 € y «formación en FP»

Como secretario general para el Reto Demográfico, recibió el año pasado, según la información disponible en el Portal de Transparencia, 121.219,11 euros.

En su currículum oficial del ministerio sólo dice tener «estudios en Formación Profesional y en Ciencias Políticas», pero no va más allá. En el Portal de Transparencia la casilla de «formación académica» está en blanco.

En actos de Begoña Gómez

Desde su papel institucional, Boya ha acudido a varios eventos en los que Begoña Gómez actuaba como «directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense». Actos vinculados al mundo rural y la despoblación, o al reto demográfico en América Latina, algunos incluso muy reducidos, como una «mesa de trabajo» para compartir puntos de vista sobre las posibilidades en Iberoamérica.

En una ocasión, incluso, asistió a la firma de un convenio entre la Alianza de entidades de mujeres rurales y la cátedra de la mujer de Sánchez. Fue en enero de 2023, y también acudió la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez.

En otro acto, Begoña Gómez dejó clara la estrecha amistad que les unía: «Vamos a contar con la intervención del secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, que pertenece al ministerio de Transición Ecológica, gran amigo y conocedor al máximo de cómo impulsar las oportunidades en las zonas rurales», le presentó en 2021.