Colas kilométricas en Lidl por la barcacoa de cerámica para asar y ahumar que no vas a parar de usar éste verano

En cuanto llega el buen tiempo y empieza a apetecer pasar más rato fuera, hay productos que vuelven a aparecer en las tiendas casi sin que nadie los anuncie demasiado, pero que acaban llamando la atención igual. Es lo que está pasando con la barbacoa de cerámica tipo kamado que Lidl ha puesto a la venta, un modelo que, sin ser especialmente grande ni llamativo a primera vista, está despertando bastante interés por lo que ofrece en relación con el precio.

No es la típica barbacoa de usar dos veces y olvidarse. Tampoco es una de esas enormes que ocupan medio jardín. Está en un punto intermedio que encaja bastante bien con muchas casas ya que es compacta, relativamente fácil de colocar en una terraza y con más opciones de las que parece cuando la ves por primera vez. Además, el precio, que ronda los 99,99 euros, hace que mucha gente se la plantee sin darle demasiadas vueltas, sobre todo si compara con otros modelos similares que suelen ser bastante más caros.

La barbacoa de cerámica de Lidl que está arrasando

Lo primero que hay que entender es que no estamos ante una parrilla cualquiera. Es una barbacoa tipo kamado, y eso cambia bastante la forma de cocinar ya que este tipo de modelo, utiliza una estructura de cerámica que retiene el calor de una manera muy distinta a las metálicas de toda la vida. Eso permite cocinar más despacio si quieres, mantener temperaturas estables o incluso trabajar a fuego más fuerte sin que se pierda tanto calor. En la práctica, esto se traduce en algo sencillo: no sólo sirve para hacer carne a la parrilla, sino también para ahumar, hornear o cocinar con más control. Es otro tipo de uso, más versátil.

Temperatura y control

Aquí está una de las claves ya que esta barbacoa de Lidl permite trabajar en un rango bastante amplio, desde unos 50 grados hasta cerca de los 450. Eso no es habitual en modelos pequeños. Pero más allá de la cifra, lo importante es cómo se controla si bien no tiene electrónica ni nada complicado, ya que todo se basa en el aire.

Tiene una apertura en la parte inferior y un regulador en la tapa, y jugando con eso se ajusta la intensidad del fuego. Puede parecer básico, pero es precisamente lo que permite ese control más fino. Además, incluye un termómetro en la tapa con indicaciones bastante claras, lo que ayuda a no ir a ciegas si no tienes experiencia.

Materiales que explican su funcionamiento

La parte de la cerámica no es solo estética sino que es lo que hace que funcione como funciona. Tanto la cámara de cocción como el interior están diseñados para mantener el calor durante más tiempo y repartirlo de forma uniforme. Eso es lo que permite cocinar más despacio sin estar pendiente todo el rato.

La parrilla es de acero inoxidable y no es especialmente grande, unos 26,5 centímetros, lo que ya deja claro que no es para cocinar para diez personas. Es más bien para un uso normal, de casa. A eso se suma una rejilla de carbón de hierro fundido, patas de acero y una tapa con sistema de resorte que facilita abrir y cerrar sin esfuerzo.

Ni grande ni pequeña del todo

En cuanto al tamaño, las medidas de esta barbacoa de Lidl rondan los 43 x 56,5 x 48 centímetros y pesa unos 23 kilos. Se puede mover, sí, pero no es algo que vayas a estar cambiando de sitio constantemente. Además, no tiene ruedas, lo que limita un poco esa movilidad. Aun así, para una terraza o un patio pequeño encaja bastante bien.

De hecho, si lo que buscas es algo grande para reuniones con mucha gente, se queda corta, pero si quieres algo que te permita cocinar tranquilo, probar distintas formas de hacerlo y no ocupar demasiado espacio, tiene bastante sentido. Sobre todo para quien quiere iniciarse en este tipo de barbacoas sin gastarse mucho dinero. También encaja bien en quienes valoran poder hacer algo más que carne a la parrilla, porque ahí es donde realmente se nota la diferencia.

Lo que conviene tener claro antes de comprarla

Antes de decidirse, hay un par de cosas que conviene tener en mente. El tamaño limita la cantidad de comida que puedes hacer de una vez. No es un detalle menor. Además, esta barbacoa de Lidl funciona con carbón vegetal, lo que implica tiempo de encendido y cierta práctica. No es tan inmediata como una eléctrica o de gas. Y luego está el tema de la seguridad. Como en cualquier barbacoa, hay que seguir las indicaciones básicas y evitar productos como alcohol o gasolina para encender el fuego.

Al final, este tipo de productos tienen algo en común: no son imprescindibles, pero acaban llamando la atención cuando llega el momento. La combinación de precio, tamaño y posibilidades hace que mucha gente se lo piense, sobre todo si busca algo diferente sin gastar demasiado.