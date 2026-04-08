El buen tiempo tiene los días contados y la AEMET lo confirma: vuelve el frío a estas zonas de España

Vuelve el frío a estas zonas de España, el buen tiempo parece que tiene los días contados en nuestro país. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que volvemos a la rutina y lo hacemos de tal forma que tocará estar preparados para una serie de cambios que serán esenciales. Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acabará marcando de cerca en estos días en los que cada detalle contará de forma ejemplar.

Es hora de saber qué dice el buen tiempo y de empezar a descubrir lo mejor de un cambio de tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de conocer la previsión del tiempo de la AEMET, en estos días en los que volvemos a la rutina, en estos días en los que cada detalle cuenta. Este fenómeno que nos está esperando, un buen cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente parecerá que volvemos al pasado.

Vuelve el frío a estas zonas de España

Estas zonas de España van a tener que retroceder en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos hará aprovechar al máximo estos días.

Es momento de tener en mente esta previsión del tiempo que parece que nos sumergirá de nuevo en un giro radical que quizás hasta el momento no sabíamos. Un cambio de tendencia que será lo que nos marcará de cerca en estos días en los que tenemos que afrontar esta situación del todo inesperada.

Este tipo de detalles que pueden convertirse en un problema a la hora de hacer planes o de salir de casa. Estos días en los que necesitamos empezar a descubrir lo mejor de una estación del año en la que tendremos que empezar a vivir algunos elementos que pueden ser claves.

El frío que pensábamos que ya no volveríamos a ver, acabará siendo una dura realidad en estos días en los que empezamos un mes de abril que llegará con ciertas novedades importantes en estas próximas jornadas.

La AEMET confirma que el buen tiempo tiene los días contados

Los días contados puede tener el buen tiempo, en especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Parece que la previsión del tiempo no trae buenas noticias.

Los expertos de la AEMET nos explican que: «La formación de una baja fría aislada al suroeste de la Península, con un previsible carácter estacionario, dejará cielos muy cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste. Se espera que las precipitaciones puedan ser persistentes y sin descartar que sean puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y acompañadas de tormenta en la mitad oriental peninsular. Las precipitaciones pueden extenderse a zonas aledañas del centro peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan cielos con abundantes nubes medias y altas. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles. Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. Se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro. Descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsulares, que puede ser notable para las máximas en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. En el tercio oriental y Baleares, ligeros ascensos, más acusados para las mínimas y pocos cambios en el resto. En Canarias, descenso de las máximas y pocos cambios en las mínimas».

Las alertas estarán activadas: «Vientos de componente sur y oeste, en general de flojos a moderados, que serán más intensos y con posibles rachas muy fuertes puntuales en la meseta sur durante la tarde de origen convectivo. En los litorales mediterráneos y Baleares predominará el viento flojo de componente este, moderado en el litoral sudeste. Poniente en Alborán. Viento del norte moderado en Canarias, tendiendo a arreciar y a rolar a noroeste. Precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 mm/h) y acompañadas de tormentas en el oeste peninsular. Posibles rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en la meseta sur de origen convectivo. Descenso notable de las temperaturas máximas (mayor de 6 grados) en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta».