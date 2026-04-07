Alerta en España hoy: instan a cerrar las ventanas y persianas a partir de esta hora porque llega una lluvia de barro nunca vista en estas zonas

A lo largo de la jornada del martes, la borrasca fría aislada dejará precipitaciones en la parte oeste de la península. Con ellas, vendrían tormentas en diferentes localidades y dejarían fuertes acumulados en España hoy. La calima continuará ganando terreno, llegando a afectar a la mayor parte del país, incluyendo las islas Baleares.

Esto dejará lluvias en forma de barro en zonas de Andalucía, Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Castilla y León durante la jornada. Los acumulados podrán ser superiores a 15 mm en tan solo una hora en regiones de Extremadura y el sistema Central. A partir del mediodía, la presencia de aire frío favorecerá la convección y con ello la formación de tormentas que podrán dejar fuertes acumulados en la mitad oeste de España.

En cuanto a las temperaturas, la llegada de la inestabilidad hoy producirá un fuerte descenso térmico en el oeste de España, que también sucederá en el interior y zonas del norte y sur. Zonas como el valle del Ebro, Cataluña y el Cantábrico oriental superarán los 26 ºC, mientras que en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia las máximas se quedarán entre 18 ºC y 22 ºC, e incluso por debajo en algunas zonas.

Tiempo del miércoles

El miércoles, la borrasca fría ya estará completamente formada y comenzará su descenso hacia el sur de España. Las lluvias afectarán a buena parte del país desde primera hora y podrán dejar fuertes acumulados y tormentas en algunas zonas. Esto afectará a regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.

A partir del jueves, las lluvias irán disminuyendo en el territorio peninsular, aunque todavía podrían afectar a parte del suroeste del país. En Islas Canarias, la situación es diferente, ya que las lluvias estarán presentes durante la mayor parte del día en el archipiélago, siendo más intensas en regiones como Tenerife durante la tarde.