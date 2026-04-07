El líder de los independentistas de Mallorca rabia porque el Gobierno balear felicita la Semana Santa: «Es un despropósito»

El líder de los separatistas de Mallorca, Lluís Apesteguia, ha montado en cólera después de que el Govern balear, presidido por Marga Prohens (PP), felicitara la Semana Santa a los ciudadanos de las islas a través de sus redes sociales.

El dirigente de Més per Mallorca ha calificado de “despropósito” que el Ejecutivo autonómico deseara un “buen domingo de Pascua”, una de las tradiciones más arraigadas de un archipiélago que tanto dicen defender. “El Govern es de todos. De los católicos, sí, pero también de los agnósticos, de los ateos, de los ortodoxos, de los judíos, de los musulmanes…”, ha argumentado.

Haciendo uso del habitual argumentario laicista, Apesteguia ha apelado a la aconfesionalidad del Estado español, obviando que el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria en Baleares. “Hoy cada uno celebra lo que considera, y el Govern no puede celebrar ni inspirarse en el credo de una religión en concreto”, ha afirmado el político separatista.

El líder de Més ha ido más allá al sostener que el mensaje del Govern balear invita a los ciudadanos a “seguir el mensaje de Jesucristo”, algo que, a su juicio, va “contra el consenso europeo desde la Ilustración”.

Sin embargo, este tipo de reproches por parte de dirigentes de la izquierda no suele producirse cuando las instituciones felicitan el Ramadán u otras festividades religiosas ajenas al cristianismo. De hecho, son numerosos los mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitando el Ramadán sin que ello haya suscitado críticas en su propio espacio político.

Quin despropòsit. El Govern és de tothom. Dels catòlics, sí, però també dels agnòstics, dels ateus, dels ortodoxos, dels jueus, dels musulmans… Avui cadascú celebra el que considera, i el Govern no pot celebrar ni inspirar-se en el credo d’una religió en concret. https://t.co/mFKkHMxdNG — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) April 5, 2026

«Das vergüenza hasta a los que te votan»

Las palabras de Lluís Apesteguia no han pasado desapercibidas y han generado una oleada de reacciones en redes sociales. En pocas horas, la publicación se llenó de respuestas cuestionando su postura, incluidas algunas procedentes de perfiles próximos a su propio ámbito ideológico.

Varios usuarios le reprochan una profunda desconexión con las tradiciones culturales de la isla, recordándole que la Semana Santa forma parte del patrimonio colectivo, más allá de las creencias individuales. Otros subrayan lo que consideran una doble vara de medir, al no mostrar el mismo celo laicista ante otras celebraciones religiosas.

Entre los mensajes más repetidos, destacan críticas que vinculan este tipo de posicionamientos con el creciente descontento social: “Después no sabemos por qué la extrema derecha gana tanta fuerza… Toda la culpa es vuestra”, señalaba un usuario. En la misma línea, otros defendían el peso de la tradición: “Mallorca es cristiana, y aunque muchos seamos ateos, estas son nuestras costumbres”.

También hubo quien cuestionó directamente la actitud del dirigente: “El Govern se dirige a sus ciudadanos; si no te sientes identificado, sigue con tu vida”, o incluso críticas desde un prisma más político: “La lengua se tiene que defender, pero las tradiciones no. Das vergüenza hasta a los que te votan”.