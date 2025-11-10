El líder de los separatistas de Mallorca lloriquea por una exhibición del Ejército Español en el aeropuerto

El líder de los independentistas de Mallorca, Lluís Apesteguia, ha lloriqueado por las redes sociales por una exhibición del Ejército Español en el aeropuerto de Palma celebrada por el 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan, cuya vinculación con Mallorca y origen se remonta al año 1936.

«Si en el mediodía del sábado tenías que coger un vuelo y no has encontrado ninguno es porque el ejército español ha decidido cerrar toda una isla para que ellos puedan hacer piruetas. Para cuando alguien os pregunte qué es un trato colonial», ha escrito el dirigente de Més per Mallorca en X.

El político separatista parece que no sabe, o ignora deliberadamente, que ya se había previsto con antelación esta incidencia, por lo que no había vuelos programados entre las 11:30 y las 13:00 horas. La actividad del aeropuerto de la capital balear no tuvo que ser modificada en ningún momento en esa franja horaria.

Apesteguia y Més per Mallorca, partido con cinco diputados en el Parlament balear, siempre muestran su odio y rechazo a todo lo español, que lo consideran algo extranjero y a erradicar para su proyecto de los inexistentes Països Catalans. De hecho, el alcalde de Manacor, de este mismo partido, decidió retirar la bandera de España y la foto del Rey en la Comisaría de Policía Local del municipio.

En este caso más reciente, Apesteguia se ha referido al acto del ejército como un evento «colonial». Cabe mencionar que durante la exhibición diferentes aeronaves del Ejército de Aire realizaron diferentes figuras acrobáticas formando una gran bandera española con estelas de humo. La celebración también contó con la patrulla de paracaidistas (PAPEA).

Corría el riesgo de que la exhibición quedase empañada por la lluvia, pero finalmente el mal tiempo no fue un impedimento para muchas familias con niños, que se acercaron al aeródromo para disfrutar del espectáculo. De hecho, se registraron largas colas de coches en los accesos.

A la celebración asistió el General Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó; el Coronel Jefe del Sector Aéreo de Palma, jefe de la base aérea y del Ala 49, Carlos de Montemayor; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez.