El aire subtropical marca el paso del Lunes Santo: las altas temperaturas invaden España

Las altas temperaturas invaden España, el aire subtropical marca el paso del Lunes Santo. Estaremos a merced de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden ser las que nos harán ver en nuestro país un cambio que será esencial. Es momento de saber qué puede pasar en breve en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Este Lunes Santo será mejor que nos preparemos para vivir un cambio de tiempo importante.

El paso a este Lunes en el que quizás tocará empezar a tener en mente algunos cambios importantes que hasta el momento no nos imaginaríamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve en estos días en los que realmente cada detalle acabará siendo esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial, estaremos muy pendientes de un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno. Estaremos pendientes de este tipo de un cambio de tendencia que marcará el cambio de tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Las altas temperaturas invaden España

Estas altas temperaturas se han convertido en estos días en una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia que será esencial. Es momento de determinar algunos detalles que pueden hasta el momento descubrir un detalle que puede ser esencial.

Estos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que podría acabar siendo esencial.

Las temperaturas estarán muy por encima de lo que sería habitual en estos días en los que realmente cada elemento cuenta y puede acabar generando alguna que otra alegría del todo inesperada. Es momento de generar un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Los termómetros pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, con ciertos elementos que, sin duda alguna, serán los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Con ciertas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más en esta semana que nos estará esperando.

El paso del Lunes Santo estará marcado por el aire subtropical

El aire subtropical será el que marcará el paso en este Lunes Santo en el que todo puede acabar siendo posible. Un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que tenemos por delante. Una novedad que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca en este Lunes Santo.

Los expertos de la AEMET no dudan en explicar lo que nos está esperando. Tal y como nos explican desde El Tiempo: «Los últimos días de la Semana Santa 2026 van a ser los más calurosos, con un ascenso general y sostenido de las temperaturas entre hoy, Sábado Santo y Lunes de Pascua en la mayoría de las regiones. En amplias zonas del territorio peninsular se alcanzarán los 25 ºC de máxima, llegándose incluso a los 30 ºC en algunos lugares del suroeste peninsular, la meseta sur, el extremo norte y el interior de Galicia. La presencia de una masa de aire subtropical asociada a una dorsal cálida propiciará desde hoy hasta el próximo lunes ese destacado repunte de las temperaturas, que hará que el calor se vaya extendiendo por la mayor parte de España. El panorama meteorológico comenzará a cambiar a partir del martes, debido a la llegada de una vaguada atlántica de aire frío, con un frente asociado que esa jornada irá cruzando la Península, dejando lluvias a su paso en la mitad occidental, donde irá provocando un descenso térmico».

Siguiendo con la misma previsión: «Mañana, Domingo de Resurrección, seguiremos con un tiempo anticiclónico, seco y soleado, con más calor en las horas centrales del día. Tan solo bajarán las temperaturas diurnas de forma acusada en el Cantábrico con respecto a las del sábado. En el suroeste peninsular las máximas se acercarán los 30 ºC, siendo muchas las zonas donde se alcanzan los 25 ºC. El Lunes de Pascua, 6 de abril, el tiempo seguirá siendo anticiclónico, con los cielos poco nubosos o despejados, aunque irá aumentando la nubosidad por la vertiente atlántica de la Península, produciéndose a las últimas horas algunas lluvias en Galicia y otras zonas del extremo occidental. Las temperaturas repuntarán, por lo que será el día más caluroso de toda la Semana Santa. En una importante extensión de territorio se alcanzarán unas máximas entre los 25 y los 30 ºC».

Las temperaturas serán las auténticas protagonistas en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos marcará en estas próximas jornadas que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.