Los meteorólogos no dan crédito ni los vascos: 24 grados en Bilbao hoy

Los expertos no dan crédito, 24 grados en Bilbao hoy, algo que puede sorprendernos dado lo que ha pasado en días anteriores. Esta Semana Santa hemos tenido un poco de todo, como viene siendo habitual en estos últimos tiempos. Estamos a merced de una serie de detalles que quizás hasta el momento desconocíamos y pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Este tiempo que nos está esperando puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

En estos días en los que el tiempo nos afectará de lleno, es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. Es hora de saber lo que pasará en esta recta final que nos está esperando con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden ser algo esencial, en estos días en los que realmente puede acabar siendo un elemento que nos afectará en breve. Si estás pensando en hacer planes para estos días, esta previsión del tiempo puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en algunos puntos del país.

24 grados hoy en Bilbao

Esta Semana Santa tenemos que empezar a tener algunos elementos que pueden ser claves, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos lo que nos esperaba.

Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Bilbao se prepara para un importante cambio en esta recta final de las fiestas en las que las temperaturas van a aumentar por momentos. De tal forma que tocará estar muy pendientes de estos días en los que realmente es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

La primavera más auténtica parece que llega a toda velocidad y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en unos días cargados de detalles. Es hora de saber un poco más qué puede pasar en breve.

No dan crédito los meteorólogos ante lo que llega

Lo que llega en estos días puede acabar siendo la antesala de algo más. Un cambio de ciclo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de saber qué previsión del tiempo puede esperarnos en breve. Con la mirada puesta a un giro radical que podría acabar generando alguna que otra sorpresa en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo protagonista en estos días.

Los expertos de la AEMET advierten de que: «Poco nuboso aumentando a intervalos nubosos con nubes bajas al final de la tarde, que pueden ir acompañados de nieblas dispersas en el interior. Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte, que puede ser notable en el litoral, y con cambios ligeros en la mitad sur. Vientos flojos variables con predominio del norte y nordeste durante las horas centrales». Siguiendo con esta previsión las temperaturas aumentarán en las horas centrales del día.

Para el resto de España la situación puede acabar siendo esencial: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en todo el país, con cielos despejados o poco nubosos y nubosidad de tipo alto. Únicamente en el área cantábrica y litorales de Galicia se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos dando lugar a probables bancos de niebla matinales. Asimismo, se dará nubosidad de evolución en montañas del centro y norte, sin descartar algún chubasco ocasional en el Pirineo o Ibérica. En Canarias, se espera algo de nubosidad en el norte de las islas más montañosas, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa, en el resto, poco nuboso o con intervalos nubosos. Posibles bancos de niebla en Baleares. Las temperaturas ascenderán en general en la mayor parte del país, exceptuando los archipiélagos, con pocos cambios, y en Galicia donde descenderán. No obstante, en el caso de las máximas se prevén descensos, que llegarán a notables, o puntualmente extraordinarios en el Cantábrico. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 25 grados en amplias zonas del nordeste peninsular, Levante, meseta Norte y especialmente en el sur, donde podrían puntualmente superarse los 30 grados».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará levante en Alborán y con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho y sierras de la provincia de Cádiz; Viento moderado del sur en Baleares y litorales de la fachada oriental, y de oeste rolando a este en el Cantábrico. Viento flojo en el resto, predominando la componente norte en Canarias y las este y sur en el resto. Descenso notable, puntualmente extraordinario, de las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica. Rachas muy fuertes en sierras de la provincia de Cádiz».