Hoy, 5 de abril de 2026, el cielo se presenta mayormente despejado en toda la provincia de Zaragoza, con algunas nubes de evolución diurna en el sistema Ibérico. Las temperaturas experimentarán un ascenso y el viento soplará de forma suave y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con brisa intensa

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 29 grados, ofreciendo un respiro cálido en la tarde. La brisa, suave al principio, se tornará más intensa, con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

A primera hora, el ambiente será fresco, pero a medida que el sol, tímido al principio, se asome en el horizonte a las 07:40, la sensación térmica alcanzará su punto máximo. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, permitirá disfrutar de un día agradable, sin riesgo de lluvias que empañen la tarde. Con la puesta del sol a las 20:32, Zaragoza se despide de la luz con un cielo que promete ser un espectáculo digno de admirar.

Calatayud: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más sombrío y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la humedad se sentirá en el ambiente.

La tarde traerá un notable contraste, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados, pero la sensación térmica podría ser engañosa debido a la humedad que superará el 80%. Las ráfagas de viento, que podrían llegar a los 30 km/h, añadirán un toque de agitación al ambiente. Es recomendable llevar un paraguas a mano, por si acaso y no olvidar la bufanda para combatir el frío matutino.

Tarazona: cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo. Aunque se prevén vientos suaves, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Aprovechar el día para salir a caminar o disfrutar de una terraza será una excelente opción, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo y propicio para las actividades diarias. Un buen momento para conectar con la naturaleza y disfrutar de la calma que ofrece la ciudad.