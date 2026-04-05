Hoy, 5 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo poco nuboso que irá aumentando a intervalos nubosos, especialmente al final de la tarde, cuando podrían aparecer nieblas dispersas en el interior. Las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas descenderán notablemente en el litoral. Los vientos serán flojos y variarán, predominando del norte y nordeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y tarde soleada

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados y la sensación térmica se mantendrá en armonía con estos valores, haciendo que la mañana sea ideal para disfrutar de un paseo. El viento, suave y constante, soplará desde el norte a unos 10 km/h, lo que añadirá un toque de frescura al ambiente.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 20:42. La humedad, que alcanzará su punto máximo, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no será un impedimento para disfrutar de la velada. Con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, la noche se presentará tranquila, perfecta para relajarse y contemplar las estrellas que, aunque tímidas, comenzarán a brillar en el firmamento.

Nubes grises y lluvias inminentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un viento que sopla con fuerza desde el norte, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias que podrían hacer su aparición en cualquier momento.

La tarde traerá un ligero contraste, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca. El viento, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, sumado a una humedad que alcanzará el 100%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo puede ser caprichoso y cambiar en un instante.

Guecho: cielo nublado y ambiente fresco

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un inicio fresco con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 16°C, mientras que la sensación térmica se mantendrá en niveles similares. La humedad relativa se situará en un 75%, lo que aportará un ambiente algo pesado, pero sin riesgo de lluvia, ya que la probabilidad es nula.

Por la tarde, el cielo se mantendrá con algunas nubes, pero sin cambios significativos en la temperatura. El viento soplará de manera suave, con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h. Con la salida del sol a las 07:47 y su puesta a las 20:42, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, ideal para actividades al aire libre en esta jornada agradable.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 17 grados. Aunque se prevé un leve viento del norte, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que las condiciones son propicias para salir a explorar. Aprovecha la tranquilidad del día y disfruta de un buen café en alguna terraza o de un paseo por el parque.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza, invitando a salir y aprovechar el buen tiempo.