Domingo de terrazas en Madrid: temperaturas de 26 ºC para acabar la Semana Santa

Temperaturas de 26 ºC para acabar la Semana Santa, este domingo vamos a vivir unos días cargados de actividad en Madrid. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en breve, con algunas novedades que, sin duda alguna acabará siendo lo que nos dará más de una sorpresa en el corazón de España. Es momento de saber qué es lo que pasará en breve, con unas temperaturas que están por encima de lo habitual.

Las terrazas en Madrid acabarán siendo lo que nos dará en algunas sorpresas del todo inesperadas. Estos días en los que tenemos que apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave. Esta primavera parecerá que estamos ante que nada, por lo que, en estos días todo puede ser posible. Madrid se prepara para un cambio de tendencia que puede una alegría en estos días que tenemos por delante en estos días que tenemos por delante.

Las terrazas se llenan este domingo en Madrid

A la mínima que empezamos a ver llegar el buen tiempo las calles y las terrazas se pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de saber qué nos pasará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Un cambio de tendencia que será el que nos golpeará de lleno en unos días en los que realmente cada detalle será el que nos hará vivir una primavera de esas que realmente sorprenden. Es hora de que la previsión del tiempo nos de un ligero cambio de ciclo.

Cuando parecía que la primavera no terminaba nunca de llegar, lo que puede pasar en breve es un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría en unos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial.

Este domingo de Pascua el tiempo dará una tregua a una capital de España por la que merecerá la pena llegar. De tal forma que deberemos estar preparados para un giro importante en estas próximas horas en las que apetecerá disfrutar del sol.

Temperaturas de 26º para acabar la Semana Santa

La Semana Santa tendrá temperaturas de 26º e incluso más, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estas próximas jornadas. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que los termómetros podrían ascender tanto. Estos días nos regalarán unas horas de primavera verano de lo más intensas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas durante las horas centrales y, en la Sierra, algunas nubes de evolución en cumbres. Temperaturas en aumento que será ligero o sin cambios de las mínimas en los tercios este y sur. Vientos flojos variables». Con temperaturas que incluso llegarán a los 28º de máxima en Alcalá de Henares, algo que puede sorprendernos especialmente.

Para el resto de España la previsión de España puede ser de lo más similar: «Se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, para este día a últimas horas se espera un cambio de tendencia en el tiempo, con el acercamiento de frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical que hará aumentar la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría dejar algunas precipitaciones en Galicia, pudiendo también afectar a otros puntos del tercio oeste. Flujo del noroeste en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación ocasional. Probables bancos de niebla matinales dispersos los litorales mediterráneos del nordeste, y posible presencia de polvo en suspensión en el suroeste peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán de forma notable, incluso localmente extraordinaria, en el norte de Galicia y Cantábrico, disminuirán en zonas del Levante y del suroeste y se mantendrán con pocos cambios o ligeros ascensos en el resto. Las mínimas también ascenderán en la mayor parte del país. Con ello se mantendrán en valores elevados para la época, superándose los 25 a 30 grados en regiones de Galicia, Cantábrico, meseta Norte, nordeste peninsular y especialmente en la mitad sur de la vertiente atlántica y valles bajos de la vertiente cantábrica, donde localmente podrán superar los 30».

Siguiendo con la misma previsión: «Ascenso notable, puntualmente extraordinario, de las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica. Rachas muy fuertes en sierras de la provincia de Cádiz. Soplará viento de flojo a moderado, de componente norte en Canarias, y de sur y este en el resto; con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y sierras de la provincia de Cádiz y de viento del sur en puntos de Galicia y área cantábrica».