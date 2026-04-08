Cielos nublados y lluvias en Andalucía: AEMET advierte de tormentas y descenso de temperaturas

Cielos nubosos o muy nubosos dominarán hoy, 8 de abril de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con precipitaciones que podrían venir acompañadas de tormentas y depósitos de barro, especialmente intensas en el tercio central de la comunidad. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, notable en las máximas del interior, mientras que los vientos serán flojos a moderados, predominando del este en el extremo oriental y del componente oeste en el resto.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de abril

Lluvias intermitentes y ambiente pesado en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde-noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el sol que, a las 07:59, intentará asomarse tímidamente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más cálido, especialmente con una humedad que roza el 95%, creando un ambiente algo pesado.

A medida que avanza el día, el viento del sur soplará suavemente a unos 15 km/h, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 5 km/h. Ya por la tarde, el cielo se tornará más denso y aunque la lluvia será intermitente, hay que estar preparados para algún chaparrón. La luz del día se desvanecerá a las 20:52, dejando tras de sí un día que, aunque cargado de nubes, también traerá consigo la frescura de la lluvia tan necesaria.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y una sensación térmica que apenas alcanza los 8. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y el viento, aunque suave al inicio, podría intensificarse con ráfagas de hasta 6 km/h.

La tarde promete ser más intensa, con lluvias que podrían ser torrenciales y temperaturas que apenas superarán los 16 grados. La humedad, que alcanzará niveles del 100%, hará que la sensación térmica se sienta aún más fría. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

En Huelva, cielos nublados con lloviznas ocasionales

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados. A medida que avance el día, se espera una ligera disminución de la nubosidad, aunque no se descartan algunas lloviznas ocasionales. El viento soplará de forma suave, aportando una sensación de frescura.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando el ambiente relajado que ofrece. Las temperaturas agradables invitan a realizar actividades al aire libre, así que no dudes en salir y disfrutar de lo que Huelva tiene para ofrecer.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% durante la madrugada y hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 18 grados y la sensación térmica será similar. A medida que avance la mañana, el viento del sur soplará a una velocidad media de 15 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado debido a la alta humedad, que alcanzará el 95%.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, con un 80% y el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 18. Con la salida del sol a las 08:01 y su puesta a las 20:53, Cádiz disfrutará de más de 12 horas de luz, aunque el tiempo no será el más favorable para actividades al aire libre.

Jaén: cielos cubiertos y lluvia esperada

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica y se espera que la tarde-noche traiga consigo un ambiente más húmedo y fresco, con temperaturas que no superarán los 16 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento del sur soplará con fuerza, haciendo que la sensación térmica sea aún más baja.

Cielo cubierto y chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta la tarde, donde el mercurio alcanzará los 19 grados, aunque la humedad se mantendrá alta, generando un ambiente algo pesado.

Con el viento soplando del noreste a 5 km/h, se recomienda llevar paraguas si se planea salir, ya que la tarde-noche podría traer precipitaciones puntuales. La sensación térmica podría llegar a los 18 grados, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios del día.

Granada: cielos cubiertos y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente por la tarde y noche, donde se espera un ambiente más fresco con temperaturas que no superarán los 16 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para el frío, ya que la lluvia podría acompañarnos durante gran parte de la jornada.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, aunque se prevé que la probabilidad de lluvia sea mínima. Se recomienda disfrutar del sol hasta su ocaso a las 20:38, aprovechando el contraste térmico y la humedad que oscilará entre el 50 y el 95 por ciento.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET