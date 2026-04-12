EEUU desafía las leyes naturales: va a hundir un barco transatlántico de 300 metros de largo para crear el mayor arrecife artificial de la historia del mundo

Estados Unidos hundirá en el fondo del mar el próximo otoño el que en su día fue el transatlántico más rápido del mundo y uno de los buques con más pedigrí del país. El SS United States, que hizo su viaje inaugural en 1952 y fue retirado del servicio en 1969, hará en los próximos días su último viaje con destino al mar de Florida, donde se convertirá en el arrecife más grande del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este famoso transatlántico de Estados Unidos.

SS United States. Este es el nombre de uno de los transatlánticos más importantes de la historia de Estados Unidos que en los próximos meses acabará en el fondo del mar. Tras estar más de 30 años varado en el muelle 82 del río Delaware en Filadelfia, este buque pondrá rumbo en los próximos días a Alabama para ser saneado y acto seguido hará su último viaje con destino al fondo del mar de Florida, donde se hundirá para convertirse en el arrecife más grande del mundo.

La historia ha enseñado a los expertos que los barcos hundidos pueden ser de utilidad para crear hábitats submarinos capaces de regenerar ecosistemas dañados y este será el destino final del SS United States, que ha sido adquirido por el condado de Okaloosa para que desempeñe su última gran función como uno de los vehículos que en su día pusieron a Estados Unidos a la vanguardia. Un último viaje que ha causado una gran conmoción en un país que en su día pagó el 75% de los 78 millones de dólares de la época para su construcción.

Un barco transatlántico con historia

El SS United States es uno de los transatlánticos con más historia de Estados Unidos y lo fue desde que el 3 de julio de 1952 inició su primer viaje desde el puerto de Nueva York a la isla del Reino Unido de Bishop Rock. Este fue el viaje inaugural del que ya era el buque más rápido del mundo, que realizó 400 viajes de ida y vuelta al otro lado del Atlántico hasta que fue retirado del servicio en 1969. Tras su creación, el gobierno americano pensó que podía ser útil para mover a la marina americana, pero el avance de la aviación fue decisivo para trasladar soldados y dejar este barco varado en el mar.

Por ello, en los 80 se subastó todo el contenido del buque y, según informa Forbes, en los 90 viajó hasta Ucrania para llevar a cabo su proceso de desinfección completo. Hasta que en 1996 acabó en el muelle 82 de Filadelfia mientras se pensaba en un futuro del buque como famoso barco de cruceros. La crisis de 2008 puso fin a este sueño y ahí el transatlántico pasó a ser propiedad de la SS United States Conservacy. Hasta que recientemente el condado de Okaloosa se ha hecho con su propiedad con destino al mar de Florida.

Antes, su penúltimo viaje será hasta Alabama para convertirlo en un arrecife y, posteriormente, viajará hasta la playa de Fort Walton para ser hundido frente a la costa de Florida, en el golfo de México. Ahí, el considerado por muchos como uno de los transatlánticos con más historia de Estados Unidos, pasará a formar parte de un sistema de 500 arrecifes ya existentes. Será el arrecife artificial más grande del mundo. A partir del próximo otoño, los peces y la vida del fondo del océano podrán hospedarse en uno de los buques más importantes de la historia del país.