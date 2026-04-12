Santiago Crespo ha sido y seguirá siendo el querido Josete, uno de los amigos inseparables de Carlos Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó. Pese a que durante más de 20 años ha dado vida a uno de los personajes más queridos de la televisión en nuestro país, en 2026 su vida es muy distinta a lo que podríamos esperar. Lejos de dedicarse al mundo de la actuación, como sí hacen Ricardo Gómez y Elena Rivera, él se ha decantado por el mundo del marketing. Así es su vida ahora mismo.

Desde que era un niño le conocemos gracias a que comenzó a dar vida al pequeño Josete en el barrio de San Genaro, un barrio ficticio que nunca ha existido, pero que está basado en barrios como Vallecas, Valdezarza o Barrio del Pilar, en Madrid, donde las calles están llenas de plazas y pequeñas calles que se construyeron en los años 50 y 60.

En 2026 cumplirá 33 años, una edad a la que ha llegado sin volver a pisar un set de grabación, algo que sí hizo durante los 23 años en los que trabajó en Cuéntame. Según su cuenta de LinkedIn, ha ido compaginando su vida como actor profesional con los estudios. En concreto, se formó en la prestigiosa ESIC Business & Marketing School en las especialidades de Marketing y Gestión Comercial.

El precio de los cursos en esta escuela puede superar los 20.000 euros, por lo que es muy posible que el dinero que ganó como actor durante tantos años fuera el que pagase sus estudios. Tras finalizar sus estudios, Crespo no se alejó de sus compañeros, puesto que hizo prácticas en la productora Grupo Ganga, la que estaba detrás de la serie Cuéntame.

Allí se mantuvo hasta el año 2018, realizando labores como «presentaciones audiovisuales, propuestas de contenidos, gestión de medios y prensa, gestión de merchandising», tal y como cuenta en la red social. Desde 2018 dio el salto a Socialpubli, una agencia de microinfluencers que creaba campañas de publicidad para perfiles pequeños en redes sociales, un negocio que tuvo su momento antes de que el mundo de los influencers explotase durante la pandemia y se volviesen estrellas.

En la citada red social laboral hay un espacio de dos años en los que no aparece ningún trabajo, aunque no sabemos si es por haberse tomado un tiempo de descanso o por haberse centrado en seguir formándose. Tras trabajar en la productora y escuela de teatro Bella Batalla hasta 2024, en la actualidad trabaja, según dice su perfil, como autónomo en dos empresas, ambas dedicadas al sector marketing y al e-commerce, siendo la suya una de las profesiones más demandadas en un mundo en el que la venta por redes sociales y online domina.

Según podemos ver en sus redes sociales, aunque no sigue ligado al mundo de la interpretación, sí que mantiene una gran amistad con sus compañeros de juegos en la serie. En varias ocasiones se le puede ver con Ricardo Gómez disfrutando de momentos de diversión, como cuando acudieron juntos a un concierto de Estopa como dos grandes amigos.