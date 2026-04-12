Melendi confiesa las dos veces al año en las que desfasa: «Me dura mes y medio la culpa»

Indiscutiblemente, uno de los artistas españoles que ha marcado la industria musical con sus composiciones es Melendi. El de Oviedo lleva más de dos décadas sobre los escenarios, conquistando corazones con sus letras. Un talento para el canto y la composición que no todo el mundo goza. Y eso que él, como es bien sabido por todos, tuvo épocas bastante complicadas a nivel personal. Pues, a veces, a pesar del éxito, se llegan a abordar caminos turbulentos. Pero, en el caso del artista, su vida y su rumbo cambiaron por completo con el nacimiento de sus hijos.

Actualmente, a sus 47 años, es padre de Carlota, Marco, Abril y Dakota. Cuatro hijos, algunos ya no tan pequeños, que le ayudaron a tomar un camino mejor a nivel personal. Así pues, recientemente, el intérprete de La Promesa le ha concedido una entrevista al periodista Senén Morán. Un encuentro donde el cantante se ha sincerado, como nunca antes, y ha confesado cómo era su juventud. Pues, antes de descubrir en carne propia la paternidad, le importaba «todo un carajo». Y es que fue con el nacimiento de sus dos hijos mayores, especialmente Marco, que decidió cambiar su estilo de vida.

Melendi se confiesa: «La cabra tira al monte»

«Luego llegó Marco y al final la vida te va encauzando», dijo. Sin embargo, y aunque ahora su vida sea diferente, se ha sincerado. «Pero la cabra tira al monte. Un par de veces al año quedo con amigos y me desfogo. Luego me dura mes y medio la culpa y ya no me sienta igual», explica. Unas palabras con las que ha sido directo y sutil, pero completamente honesto.

Asimismo, en esta entrevista de más de una hora, Melendi ha querido hablar de su hija mayor. Y es que, como bien es sabido por los usuarios de las redes sociales, la joven se ha adentrado en el mundo de los creadores de contenido. Un medio que no es fácil, pero que muchas personas ven viable por la compensación económica que se adquiere. Y es que Carlota no es la primera hija de un padre famoso que se aventura a ser influencer.

«Ella siempre fue una cría increíble y buena estudiante. Empezó una carrera e iba bien, y empezó a ser ‘instagramer’», comienza explicando el cantante. Al respecto, y lejos de andarse con rodeos, Melendi ha sido sincero. «Bueno, tú sabes las cosas que se cobran. Llega un momento en el que, ¿cómo le vas a decir a tu hija que si por un post cobra X dinero, vaya a estudiar y terminar una carrera ahora?», comentó.

Y es que, efectivamente, en pleno 2026, ser influencer aporta un sueldo que no está al alcance de todos. Eso sí, siempre y cuando se cuente con una buena base de seguidores y se colabore con marcas publicitarias. Asimismo, el cantante ha confesado que, aunque apoya a su hija, le hubiera gustado que terminase una carrera universitaria. Pues, es una espinita que se le quedó a él.

Melendi se sincera sobre la IA y su peligro en un futuro

«Me gustaría que lo hiciera porque el futuro es incierto con la IA. Lo que estudian ahora, ¿de qué te va a servir?», comenta. Pues, lamentablemente, la inteligencia artificial está adquiriendo mucho poder. «Cuando viene mi hijo Marcos y me dice que ha suspendido cuatro, le tengo que reñir y hacer de padre, pero no porque lo suspenda, es porque creo que hagan hábitos, el de esforzarse», agrega.

«Lo que estudien, realmente, para el mundo que nos viene, que ahora evoluciona así, dentro de seis años, ¿qué va a ser? ¿Qué van a ser los trabajos de oficina? Yo estoy perdido. Yo no critico, yo me dejo como una hoja en el viento. Luchar contra los elementos es una gilipollez», agrega. Una reflexión de Melendi que, sin lugar a duda, es completamente acertada.