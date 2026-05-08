Las parejas de ‘First Dates’ que han logrado formar una familia: casados y con hijos

Las parejas más míticas de First Dates que siguen juntas: bodas, hijos y finales felices del programa. First Dates se ha convertido en uno de los formatos más reconocidos de la televisión en España dentro del género de las citas a ciegas. Presentado por Carlos Sobera, el espacio de TV supera ya los 2.000 programas y ha reunido en su restaurante a miles de solteros con la esperanza de encontrar pareja.

A lo largo de su emisión, el espacio ha ofrecido todo tipo de desenlaces: desde citas sin conexión hasta rechazos sonados que han quedado en la memoria de los espectadores. Sin embargo, también ha sido el punto de partida de numerosas historias de amor que han trascendido la televisión y se han consolidado en la vida real.

De la televisión a la vida real: historias que sí funcionaron

El formato nació como un espacio de entretenimiento. Algunas de las parejas que se conocieron en el restaurante han mantenido su vínculo durante años, llegando incluso a casarse y formar una familia.

Estos casos se han convertido en algunos de los momentos más celebrados por el público del programa, especialmente cuando los protagonistas regresan al plató para compartir su evolución sentimental con el equipo y los espectadores.

Sergio y Carla: un flechazo que acabó en boda

Entre las historias más recordadas destaca la de Sergio y Carla, una de las parejas más emblemáticas del programa. Su conexión fue inmediata desde el primer encuentro en el restaurante, lo que derivó en una relación sólida fuera de cámaras.

Con el paso del tiempo, la pareja terminó consolidando su historia con una boda, convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de éxito del formato. Además, han manifestado su intención de ampliar la familia, lo que refuerza la continuidad de su relación tras su paso por el programa.

Isidro y María: del desencuentro inicial a la familia

El caso de Isidro y María es otro de los más comentados dentro del universo de First Dates. Su primera cita no dejó una conexión evidente, pero ambos decidieron darse una segunda oportunidad lejos de las cámaras.

Ese segundo intento fue clave para consolidar su relación, que evolucionó hasta convertirse en una pareja estable. Durante una intervención en directo en el programa, anunciaron que esperaban un hijo, convirtiendo su historia en uno de los momentos más emotivos del formato, especialmente durante la etapa de la pandemia.

Cristian y Cristina, los CrisCris: una relación duradera

Otra de las parejas más conocidas es la formada por Cristian y Cristina, apodados por los seguidores como los CrisCris. Su relación, nacida en el restaurante del amor, ha resistido el paso del tiempo y se ha consolidado como una de las más estables surgidas del programa.

En el especial de los 2.000 episodios, ambos confirmaron que continúan juntos y que su relación ha evolucionado hasta formar una familia. Su historia es uno de los ejemplos más citados por los seguidores del programa cuando se habla de relaciones duraderas surgidas en televisión.

Un formato que ha traspasado la pantalla

Más allá del entretenimiento, First Dates ha conseguido consolidarse como un espacio donde la realidad ha superado en ocasiones a la ficción. Aunque no todas las citas terminan en historia de amor, los casos de éxito demuestran que el formato puede ser también el inicio de relaciones estables.

El programa ha logrado combinar el componente televisivo con historias reales que continúan fuera de cámaras, convirtiéndose en un fenómeno que mezcla entretenimiento, emoción y, en algunos casos, finales felices que siguen creciendo con el tiempo.