Andalucía: Cielos nublados y lluvias fuertes según AEMET, con vientos moderados y cambios por la tarde

Cielos muy nubosos cubrirán en su mayoría Andalucía el 9 de mayo de 2026, trayendo consigo precipitaciones moderadas que en algunas zonas podrían ser localmente fuertes, acompañadas de tormentas y posibles granizadas. A medida que avance la tarde, se espera que el litoral presente cielos más despejados, mientras que las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas descenderán, especialmente en el interior. Los vientos serán flojos al principio, pero irán aumentando a moderados del suroeste, con rachas muy fuertes en el tercio occidental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de mayo

Cielos nublados y chubascos con luz al atardecer en Sevilla

El cielo de Sevilla hoy se cubrirá de nubes que avanzan como un velo gris, avisando de un día pasado por agua. La mañana traerá consigo chubascos intensos con un viento que soplará de manera firme, alcanzando velocidades que darán un ligero vaivén a los árboles, mientras la temperatura luchará por estar por encima de los 15 grados, aunque la sensación térmica será inferior. La humedad, casi palpable, hará que el ambiente se sienta pesado, como si el aire mismo nos abrazara.

Ya por la tarde, la lluvia seguirá su danza, aunque el cielo comenzará a despejarse poco a poco, dejando espacios para que los rayos de sol se filtren tímidamente. El mercurio ascenderá hasta los 22 grados, ofreciendo un respiro ante la frescura de la noche que nos espera. Con un atardecer que pintará de dorado el horizonte a las 21:20, les invito a mirar al cielo y encontrar la belleza en este día cambiante, donde la primavera se deja sentir con toda su fuerza.

Córdoba: cielo gris y lluvias a la vista

Córdoba despierta bajo un cielo gris que sugiere una jornada cargada de sorpresas. La atmósfera se siente densa, como si el aire mismo estuviera a la expectativa de lo que vendrá. A medida que avanza la mañana, las lluvias harán su presentación estelar con probabilidades del 100%, mientras que el viento soplará del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h.

La transición entre la mañana y la tarde será notable; aunque los termómetros marcarán un máximo de 22°C, la sensación térmica podrá descender hasta los 13°C, lo que sumado a una humedad que superará el 90% hará que se sienta un fresco notable. Para quienes transiten por las calles, es conveniente no olvidar el paraguas y prepararse para un día de caprichos meteorológicos.

En Huelva, nubes y posibles chubascos durante el día

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente en las horas de la mañana, donde la posibilidad de lluvia es alta. A medida que avance el día, el cielo se despejará ligeramente, aunque no se descartan chubascos por la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 14 y 21 grados, generando una sensación agradable con un ligero juego del viento.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, a pesar de la posibilidad de alguna lluvia ocasional. Las actividades diarias se desarrollarán en un ambiente relajado, lo que puede invitar a aprovechar el espacio al aire libre con un abrigo ligero.

Ambiente húmedo y lluvioso hoy en Cádiz

El 24 de octubre amanece en Cádiz con un ambiente pesado debido a la alta humedad, registrada en un 95%. La mañana se verá marcada por cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia del 100%, que podría comenzar desde la madrugada y persistir hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 17 y 19 grados, con sensación térmica similar. Además, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 35 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 65 km/h, así que se recomienda precaución.

Por la tarde-noche, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia continúa siendo del 100%. Aunque el cielo se despejará ligeramente, la sensación térmica máxima alcanzará solo los 21 grados. Con la puesta del sol a las 21:19, Cádiz disfrutará de unas 14 horas de luz, pero el día seguirá fresco y húmedo, invitando a disfrutar de una tarde acogedora bajo un paraguas.

Jaén: cielos nublados y lluvia persistente

La jornada comienza en Jaén con cielos nublados y una atmósfera cargada, donde la lluvia estará a la orden del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 14 grados por la madrugada y aumentando un poco hasta los 20 por la mañana. A medida que avance el día, el tiempo no mejorará y la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta, con máximas de 22 grados por la tarde.

Así que, si tienes planes al aire libre, es mejor que te lleves un paraguas y optes por ropa impermeable. A pesar de las inclemencias del tiempo, siempre se puede encontrar un refugio acogedor donde disfrutar de una buena conversación mientras afuera cae la lluvia.

Cielo cubierto y chubascos persistentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo cubierto y una mañana fresca, con temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados, aunque las nubes no se despejarán. Se anticipan chubascos intermitentes desde media mañana y las condiciones de lluvia se mantendrán durante la tarde-noche.

Las ráfagas de viento de hasta 15 km/h del sur aportarán un toque dinámico a la jornada, pero no se espera que mitiguen la sensación de humedad, que podría alcanzar valores del 95%. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y considerar llevar paraguas al salir, ya que las precipitaciones serán persistentes.

Granada: ambiente gris y húmedo hoy

Las nubes cubrirán Granada esta mañana, dejando un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 13 grados. La sensación térmica podría descender hasta los 12 grados, mientras la humedad será elevada, creando una atmósfera algo gris y húmeda.

A medida que avance el día, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá alta tanto por la tarde como en la noche. Se recomienda salir con paraguas y ropa impermeable, ya que la temperatura máxima no alcanzará más de 12 grados y el viento soplará con rachas que podrían llegar a los 40 km/h.

Almería: cielo cubierto y lluvias intermitentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto en Almería, con lluvias intermitentes que se extenderán desde media mañana. A medida que avancemos hacia la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 22 °C, brindando un ligero respiro en el ambiente fresco que prevalece en la madrugada.

No obstante, a medida que el día avance, es recomendable estar preparado, ya que se prevén también algunas precipitaciones puntuales durante la tarde-noche. Con un viento del sur que soplará a 15 km/h, la sensación térmica podrá variar, así que vístete en capas para disfrutar de esta jornada cambiante.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET