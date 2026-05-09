La Ley de Propiedad Horizontal lo avala: si un vecino no paga, el resto de propietarios pueden recurrir al artículo 21

Las comunidades de vecinos suelen convivir sin que tenga que haber un gran conflicto de por medio, sin embargo a veces sí que pueden darse situaciones que llevan a discusiones. Unas veces por los ruidos, otras por reformas, derramas o problemas con las zonas comunes. Pero además hay un asunto que casi siempre termina generando más tensión que ninguno y que son los propietarios que dejan de pagar las cuotas de la comunidad durante meses.

Cuando eso ocurre, el problema acaba afectando al resto de vecinos. Porque aunque una sola persona no pague, los gastos del edificio siguen llegando exactamente igual: limpieza, ascensor, seguros, luz o reparaciones. Y si la deuda se alarga demasiado, muchas comunidades terminan teniendo dificultades incluso para afrontar pagos básicos. Por eso la Ley de Propiedad Horizontal incluye distintos mecanismos para actuar frente a la morosidad. Y uno de los más importantes es el artículo 21, un apartado que permite a la comunidad reclamar judicialmente las cantidades pendientes e incluso aplicar otras medidas contra el vecino deudor.

En los últimos meses este artículo ha vuelto a comentarse bastante entre administradores de fincas y propietarios, sobre todo después de las últimas revisiones realizadas en la normativa durante 2025. Mucha gente desconocía hasta qué punto puede actuar legalmente una comunidad cuando un propietario acumula impagos durante demasiado tiempo.

Qué recoge el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal deja claro que todos los propietarios están obligados a contribuir a los gastos comunes del edificio. Es decir, cualquier cuota o derrama aprobada correctamente por la comunidad debe abonarse, independientemente de que el vecino esté más o menos de acuerdo con ella. El artículo 21 regula precisamente qué puede hacer la comunidad cuando aparecen esas deudas. Y no hace falta hablar de cantidades enormes. Incluso importes relativamente pequeños pueden reclamarse legalmente si el propietario deja de pagar durante meses.

Dentro de esos gastos entran cuestiones muy habituales en cualquier edificio: mantenimiento del ascensor, limpieza, reparaciones, luz de las zonas comunes, seguros o arreglos aprobados en junta. En muchas comunidades el problema aparece poco a poco. Primero una cuota pendiente, luego otra y finalmente una deuda acumulada que termina afectando a todos.

El vecino moroso puede quedarse sin voto

Uno de los puntos que más desconocen muchos propietarios es que un vecino con deudas pendientes puede perder temporalmente el derecho a votar en las juntas. La ley establece que quienes no estén al corriente de pago no podrán participar en determinadas votaciones comunitarias mientras mantengan esa situación de morosidad.

Eso no significa que no puedan asistir a la reunión. Pueden acudir y participar en las juntas de vecinos, pero no intervenir en votaciones importantes relacionadas con gastos, obras o decisiones económicas. Esta medida busca evitar situaciones bastante habituales en algunas comunidades, donde propietarios que no están pagando intentan igualmente influir en acuerdos que afectan al resto de vecinos. Y aunque suele generar discusiones, la normativa lo contempla expresamente.

Cómo debe actuar la comunidad

La comunidad no puede empezar directamente con una denuncia sin seguir antes determinados pasos. La ley obliga a realizar primero una reclamación formal de la deuda. Normalmente el asunto se aprueba en junta de propietarios y después se comunica oficialmente al vecino afectado la cantidad pendiente. Lo más frecuente es utilizar un burofax o una notificación notarial para que quede constancia legal.

Ese detalle resulta importante porque, si el caso termina llegando a juicio, la comunidad debe demostrar que reclamó previamente el pago. Si el propietario sigue sin responder o continúa acumulando cuotas impagadas, entonces ya puede iniciarse el procedimiento judicial para recuperar el dinero pendiente. Además de la deuda inicial, también pueden reclamarse intereses por demora y determinados gastos derivados del proceso.

El embargo también puede llegar a producirse

Cuando la deuda se mantiene durante mucho tiempo y no existe ninguna intención de pago, la situación puede complicarse bastante más para el propietario moroso. La Ley de Propiedad Horizontal contempla incluso la posibilidad de embargo de bienes dentro del procedimiento judicial. Dependiendo del caso, pueden verse afectados ingresos económicos, cuentas bancarias o propiedades.

Eso sí, no ocurre de forma inmediata. Antes debe existir una resolución judicial favorable a la comunidad y haberse seguido todo el procedimiento legal correspondiente. Aun así, muchos administradores de fincas reconocen que el simple riesgo de llegar a esta situación suele hacer que algunos vecinos intenten negociar antes de que el problema vaya más lejos. Porque además, cuanto más tiempo pasa, más aumenta normalmente la cantidad final a pagar.

Las comunidades vigilan más los impagos

En muchos edificios el control sobre la morosidad se ha endurecido bastante durante los últimos años. Las subidas de costes, las derramas y el aumento de gastos generales han hecho que las comunidades tengan menos margen económico. Y cuando varios propietarios dejan de pagar al mismo tiempo, el problema puede terminar afectando al funcionamiento normal del edificio.

Por eso cada vez más comunidades recurren al artículo 21 para intentar frenar las deudas antes de que se conviertan en un problema mucho mayor. Además, la normativa también permite informar dentro de la propia comunidad sobre la existencia de esas deudas, siempre respetando la protección de datos y limitando esa información únicamente al ámbito comunitario.