Cielo nuboso con precipitaciones débiles dispersas en buena parte de la provincia. Las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas permanecerán estables. Viento flojo variando principalmente hacia el sur. Un día que promete un ambiente variable y fresco. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias persistentes y ambiente pesado hoy

El cielo en Zaragoza se despereza lentamente y aunque los primeros rayos del sol se asoman tímidamente a las 6:50, la jornada promete estar marcada por la presencia de un manto gris. A medida que avanzamos por la mañana, el riesgo de chubascos será bastante elevado, con lluvias que podrían sorprender a los más desprevenidos. La temperatura, atrapada entre los 13 y 14 grados, junto con una humedad que hará el ambiente algo pesado, nos recuerdan que la primavera aún no ha decidido establecerse del todo.

Ya por la tarde, el panorama no mejorará, ya que se anticipan lluvias más intensas que danzarán entre las nubes hasta caer al caer la tarde y durante la noche. El viento del sureste, suave con sus 15 km/h, no será suficiente para despejar la atmósfera cargada. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida. A medida que la luz se apaga a las 21:09, la invitación a resguardarse se convierte en un plan perfecto para la noche.

Calatayud: nubes amenazantes y lluvia esperada

Una mañana cargada de tensiones en el aire da la bienvenida a los bilbilitanos, con nubes grises amenazando con descargar su contenido en cualquier momento. El viento sopla fuerte, agitando los árboles y proporcionando un aviso de que la inestabilidad será la tónica de la jornada. Mientras el cielo se oscurece, la temperatura oscila entre 9 y 20 grados, creando una atmósfera de incertidumbre.

A medida que avanza el día, el sol cederá paso a la lluvia, con un 100% de probabilidad en la tarde-noche y ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 km/h. Las temperaturas irán en descenso y la sensación térmica podría bajar hasta los 7 grados. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para el cambio, porque la naturaleza no se detiene.

Tarazona: cielos nublados con lluvias leves

Los cielos en Tarazona se mostrarán mayormente nublados a lo largo del día, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados. Aunque se esperan lluvias, especialmente por la tarde-noche, no será un día de inclemencias severas. El viento, suave y de dirección sureste, acompañará la jornada.

Aprovechar un paseo por la ciudad podría ser una excelente opción, ya que el ambiente se presentará tranquilo, ideal para disfrutar de las actividades diarias y conectarse con el entorno. No olvides llevar un paraguas por si acaso.