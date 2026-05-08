OKDIARIO en el puerto de Granadilla: máxima tensión a la espera del MV Hondius infectado de hantavirus

El Gobierno pide tranquilidad tras su polémica decisión de acoger al crucero del hantavirus, el MV Hondius, en el puerto canario de Granadilla. Pero, al mismo tiempo, uno de los altos cargos que más directamente tiene que supervisar y coordinar la operación de desembarco de los pasajeros, entre ellos un relevante número de infectados, ha reconocido que a horas de que llegue el crucero siguen sin tenerse claros aspectos cruciales para el éxito de la operación.

Entre otras incógnitas: qué embarcaciones se usarán para llevar a los pasajeros desde el crucero hasta tierra, qué vehículos exactamente se usarán para trasladar a esas personas desde el puerto de Granadilla hasta el aeropuerto tinerfeño desde el que serán llevados hasta Torrejón de Ardoz –en el caso de los españoles– y hacia sus respectivos países de origen –en el caso de los extranjeros–.

Lo ha dicho este viernes por la tarde el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, del que depende el puerto de Granadilla. Y si él no lo sabe, la incertidumbre va de suyo porque el crucero del hantavirus va a llegar en cuestión de horas a este puerto canario.

Pedro Suárez, en una breve comparecencia en la que han estado presentes los micrófonos de OKDIARIO, ha admitido que «no sabemos dónde va a atracar» el barco del hantavirus. Luego ha rectificado y ha usado el término «fondear», para segundos después volver a decir «atracar».

«No sabemos dónde va a atracar, puede ser fuera o puede ser dentro» del puerto. «Estamos pendientes del informe del capitán marítimo competente en materia de seguridad», ha dicho. Es decir, que el informe aún no ha sido emitido y, por tanto, un detalle tan crucial aún no se ha aclarado por parte de las autoridades.

Preguntado por el tipo de embarcaciones de pequeño tamaño con las que serán llevados los pasajeros desde el crucero a tierra, Pedro Suárez tampoco ha sido capaz de aclarar cuáles serán y se ha limitado a decir que «presumimos que serán las embarcaciones neumáticas del propio barco».

Respecto a en qué vehículos serán llevados los pasajeros asintomáticos desde el puerto hasta el aeropuerto, Pedro Suárez ha afirmado que esos vehículos los pone el armador del crucero y que da por hecho que serán autobuses.

Respecto a cuánto tiempo llevará el desembarco, traslado de los pasajeros al aeropuerto y derivación por avión a sus destinos –Torrejón de Ardoz para los españoles y sus países de origen para los extranjeros–, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tampoco ha conseguido ser muy preciso. «Todo depende de la disponibilidad de los aviones para evacuar a las personas, estimamos que se prolongará entre 24 y 48 horas si sale todo según lo previsto», ha dicho Pedro Suárez.